Невиданные цифры. Известно, сколько Кварацхелия будет зарабатывать в ПСЖ

Грузинский вингер итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия станет игроком французского «ПСЖ».

Фабрицио Романо сообщает, что парижане заплатят за 23-летнего футболиста 70 миллионов евро. Отмечается, что он подпишет со столичным клубом пятилетний контракт.

Издание La Gazzetta dello Sport рассекретило зарплату грузина во французской команде. Хвича будет зарабатывать в год 11 миллионов евро, что в шесть раз больше его годовой зарплаты в «Наполи», где он получал 1.8 млн.

Больше всего в «ПСЖ» зарабатывает Усман Дембеле – 20 миллионов евро в год.