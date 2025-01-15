Невиданные цифры. Известно, сколько Кварацхелия будет зарабатывать в ПСЖ
Звездный вингер станет игроком французского гранда
Грузинский вингер итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия станет игроком французского «ПСЖ».
Фабрицио Романо сообщает, что парижане заплатят за 23-летнего футболиста 70 миллионов евро. Отмечается, что он подпишет со столичным клубом пятилетний контракт.
Издание La Gazzetta dello Sport рассекретило зарплату грузина во французской команде. Хвича будет зарабатывать в год 11 миллионов евро, что в шесть раз больше его годовой зарплаты в «Наполи», где он получал 1.8 млн.
Больше всего в «ПСЖ» зарабатывает Усман Дембеле – 20 миллионов евро в год.
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