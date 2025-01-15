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  4. Невиданные цифры. Известно, сколько Кварацхелия будет зарабатывать в ПСЖ
Франция
15 января 2025, 19:40 |
2927
8

Невиданные цифры. Известно, сколько Кварацхелия будет зарабатывать в ПСЖ

Звездный вингер станет игроком французского гранда

15 января 2025, 19:40 |
2927
8
Невиданные цифры. Известно, сколько Кварацхелия будет зарабатывать в ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

Грузинский вингер итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия станет игроком французского «ПСЖ».

Фабрицио Романо сообщает, что парижане заплатят за 23-летнего футболиста 70 миллионов евро. Отмечается, что он подпишет со столичным клубом пятилетний контракт.

Издание La Gazzetta dello Sport рассекретило зарплату грузина во французской команде. Хвича будет зарабатывать в год 11 миллионов евро, что в шесть раз больше его годовой зарплаты в «Наполи», где он получал 1.8 млн.

Больше всего в «ПСЖ» зарабатывает Усман Дембеле – 20 миллионов евро в год.

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Хвича Кварацхелия трансферы Наполи ПСЖ трансферы Лиги 1 трансферы Серии A зарплаты финансы
Дмитро Олійник Источник: X (Twitter)
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Boodya
З чого цей ПСЖ такі гроші заробляє, щоб так ними розкидатись?
Фінансовий фер-плей ж працює?))
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-2
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vazazh
Якщо не візьме кредо совків, то буде грати, а якщо тпак як вони - то до "Ковгоспник" Рівне
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-3
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