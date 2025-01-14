Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Романо: ПСЖ завершил подписание звездного вингера за 70 миллионов евро
Франция
14 января 2025, 18:10 | Обновлено 14 января 2025, 18:12
1236
2

Романо: ПСЖ завершил подписание звездного вингера за 70 миллионов евро

Хвича Кварацхелия покинет «Наполи»

14 января 2025, 18:10 | Обновлено 14 января 2025, 18:12
1236
2
Романо: ПСЖ завершил подписание звездного вингера за 70 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

Грузинский вингер итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия вскоре станет игроком французского «Пари Сен-Жермен», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, парижане заплатят за 23-летнего футболиста 70 миллионов евро. Отмечается, что он подпишет со столичным клубом пятилетний контракт.

В сезоне 2024/25 Хвича Кварацхелия провел 19 матчей на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 85 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Хвичей Кварацхелией интересуется «Барселона».

По теме:
«Никогда не будет основным» Экс-скаут МЮ – о будущем звезды сборной Украины
Замена Кварацхелии? Наполи проявляет интерес к форварду Тоттенхэма
ОФИЦИАЛЬНО. Неудачник киевского финала ЛЧ перешел в Шальке
трансферы Наполи ПСЖ трансферы Лиги 1 трансферы Серии A Фабрицио Романо Хвича Кварацхелия
Дмитро Вус Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Калинина уступила Жабер в первом раунде Australian Open
Теннис | 14 января 2025, 12:40 14
Калинина уступила Жабер в первом раунде Australian Open
Калинина уступила Жабер в первом раунде Australian Open

Представительница Туниса Онс Жабер одолела украинку в двух сетах

Назван единственный клуб, который может приобрести Забарного зимой
Футбол | 13 января 2025, 19:20 2
Назван единственный клуб, который может приобрести Забарного зимой
Назван единственный клуб, который может приобрести Забарного зимой

Украинец может перейти в ПСЖ, или остаться в «Борнмуте»

Перес нашел виновника поражения Реала против Барсы. Ставит на нем крест
Футбол | 14.01.2025, 08:19
Перес нашел виновника поражения Реала против Барсы. Ставит на нем крест
Перес нашел виновника поражения Реала против Барсы. Ставит на нем крест
Футбол или титул принца? Почему судачат о завершении карьеры звезды Барсы
Футбол | 14.01.2025, 16:27
Футбол или титул принца? Почему судачат о завершении карьеры звезды Барсы
Футбол или титул принца? Почему судачат о завершении карьеры звезды Барсы
Перес подобрал трех кандидатов на замену Анчелотти после позора в Класико
Футбол | 13.01.2025, 21:21
Перес подобрал трех кандидатов на замену Анчелотти после позора в Класико
Перес подобрал трех кандидатов на замену Анчелотти после позора в Класико
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Lulinnha
Цена 85, а покупка за 70. Остальные "лимоны" наверное бонусами или как-то по-другому. 
В любом случае Наполи решил вопрос с игроком вовремя и есть возможность подписать годную замену. И есть варианты очень даже хорошие. Как раз под идеи Конте. 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Помогите». Усик назвал цель в боксе, которая у него осталась
«Помогите». Усик назвал цель в боксе, которая у него осталась
13.01.2025, 08:58
Бокс
Вы не поверите, что делал Трубин спустя 20 часов после выигрыша трофея
Вы не поверите, что делал Трубин спустя 20 часов после выигрыша трофея
14.01.2025, 04:00 2
Футбол
Перес в бешенстве. Известно, когда Реал уволит Анчелотти
Перес в бешенстве. Известно, когда Реал уволит Анчелотти
13.01.2025, 11:07 18
Футбол
ФОТО. Лицо Куртуа после третьего пропущенного гола от Барселоны
ФОТО. Лицо Куртуа после третьего пропущенного гола от Барселоны
12.01.2025, 22:07 11
Футбол
АЛЬ-ШЕЙХ: «Знаете, что мне сказал Усик после боя с Фьюри? Важное решение»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Знаете, что мне сказал Усик после боя с Фьюри? Важное решение»
13.01.2025, 07:51
Бокс
Реал – Барселона – 2:5. Яркое шоу в Эль-Класико. Видео голов и обзор
Реал – Барселона – 2:5. Яркое шоу в Эль-Класико. Видео голов и обзор
12.01.2025, 23:57 11
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Чем думал Дюбуа, когда вызвал на бой Усика?»
Джозеф ПАРКЕР: «Чем думал Дюбуа, когда вызвал на бой Усика?»
13.01.2025, 21:14 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем