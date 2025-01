Романо: ПСЖ завершил подписание звездного вингера за 70 миллионов евро

Грузинский вингер итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия вскоре станет игроком французского «Пари Сен-Жермен», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, парижане заплатят за 23-летнего футболиста 70 миллионов евро. Отмечается, что он подпишет со столичным клубом пятилетний контракт.

В сезоне 2024/25 Хвича Кварацхелия провел 19 матчей на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 85 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Хвичей Кварацхелией интересуется «Барселона».

🚨🔴🔵 Khvicha Kvaratskhelia to Paris Saint-Germain, here we go! Deal sealed today as planned between the two clubs.



The transfer fee will be in excess of €70m package, as per RMC Sport.



Five year contract for Kvara. 🇬🇪



Story revealed here last week, now confirmed. pic.twitter.com/BVRqkoMNDk