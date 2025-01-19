Суперконкурент для Зинченко. Гранды АПЛ могут украсть мегатрансфер у Реала
«Ливерпуль» и «Арсенал» интересуются Альфонсо Дэвисом
Канадский защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис привлекает внимание нескольких европейских грандов, сообщает Fichajes.
По информации источника, за 24-летним футболистом, помимо мадридского «Реала», который рассчитывал закрыть сделку как можно быстрее, следят лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль».
Оба английских клуба нуждаются в усилении левого фланга обороны. Но «Реал» все равно считается фаворитом в борьбе за канадскую суперзвезду.
В «Арсенале» играет украинский левый защитник Александр Зинченко.
Ранее сообщалось о том, что суперзвезда «Баварии» близок к продлению контракта.
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