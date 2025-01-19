Суперконкурент для Зинченко. Гранды АПЛ могут украсть мегатрансфер у Реала

Канадский защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис привлекает внимание нескольких европейских грандов, сообщает Fichajes.

По информации источника, за 24-летним футболистом, помимо мадридского «Реала», который рассчитывал закрыть сделку как можно быстрее, следят лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль».

Оба английских клуба нуждаются в усилении левого фланга обороны. Но «Реал» все равно считается фаворитом в борьбе за канадскую суперзвезду.

В «Арсенале» играет украинский левый защитник Александр Зинченко.

Ранее сообщалось о том, что суперзвезда «Баварии» близок к продлению контракта.