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Англия
19 января 2025, 01:31 | Обновлено 19 января 2025, 02:26
247
0

Суперконкурент для Зинченко. Гранды АПЛ могут украсть мегатрансфер у Реала

«Ливерпуль» и «Арсенал» интересуются Альфонсо Дэвисом

19 января 2025, 01:31 | Обновлено 19 января 2025, 02:26
247
0
Суперконкурент для Зинченко. Гранды АПЛ могут украсть мегатрансфер у Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Альфонсо Дэвис

Канадский защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис привлекает внимание нескольких европейских грандов, сообщает Fichajes.

По информации источника, за 24-летним футболистом, помимо мадридского «Реала», который рассчитывал закрыть сделку как можно быстрее, следят лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль».

Оба английских клуба нуждаются в усилении левого фланга обороны. Но «Реал» все равно считается фаворитом в борьбе за канадскую суперзвезду.

В «Арсенале» играет украинский левый защитник Александр Зинченко.

Ранее сообщалось о том, что суперзвезда «Баварии» близок к продлению контракта.

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Арсенал Лондон Ливерпуль Реал Мадрид Бавария трансферы АПЛ трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги Александр Зинченко
Данііл Киріяка Источник: Fichajes.net
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