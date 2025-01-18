Все изменилось. Баварии удалось оставить звездного защитника

Руководство мюнхенской «Баварии» близко к продлению контракта с канадским защитником Альфонсо Дэвисом. Об этом пишет издание The Athletic.

Дэвис выступает за мюнхенцев с января 2019 года после трансфера из Ванкувера за 14 млн евро. В этом сезоне он отличился 1 голом и 3 ассистами в 23 матчах.

Действующий контракт канадского защитника с мюнхенским клубом подходит к концу летом 2025 года.

Ранее была информация, что Бавария и Дэвис не договорились о продлении соглашения. Альфонсо потребовал у «Баварии» зарплату более 20 млн евро в год и солидный бонус за продление контракта.