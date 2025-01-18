Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Все изменилось. Баварии удалось оставить звездного защитника
Германия
18 января 2025, 11:41 |
402
1

Все изменилось. Баварии удалось оставить звездного защитника

Альфонсо Дэвис близок к продлению контракта с мюнхенцами

18 января 2025, 11:41 |
402
1
Все изменилось. Баварии удалось оставить звездного защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Альфонсо Дэвис

Руководство мюнхенской «Баварии» близко к продлению контракта с канадским защитником Альфонсо Дэвисом. Об этом пишет издание The Athletic.

Дэвис выступает за мюнхенцев с января 2019 года после трансфера из Ванкувера за 14 млн евро. В этом сезоне он отличился 1 голом и 3 ассистами в 23 матчах.

Действующий контракт канадского защитника с мюнхенским клубом подходит к концу летом 2025 года.

Ранее была информация, что Бавария и Дэвис не договорились о продлении соглашения. Альфонсо потребовал у «Баварии» зарплату более 20 млн евро в год и солидный бонус за продление контракта.

По теме:
Месяц назад забивал Шахтеру. Чемпион мира может завершить карьеру
Не пригодился Анчелотти. Полузащитник Реала привлекает внимание 3 грандов
Важная победа в Франкфурте. Айнтрахт без Мармуша одолел Боруссию Д
Альфонсо Дэвис Бавария чемпионат Германии по футболу Бундеслига продление контракта
Олег Вахоцкий Источник: The Athletic
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Повесила баранку четвертой ракетке! Свитолина вышла в 1/8 финала Aus Open
Теннис | 18 января 2025, 11:59 47
Повесила баранку четвертой ракетке! Свитолина вышла в 1/8 финала Aus Open
Повесила баранку четвертой ракетке! Свитолина вышла в 1/8 финала Aus Open

Элина в 3-м раунде австралийского мейджора в трех сетах переиграла Жасмин Паолини

Удержались среди лидеров. Украина попала в цветочную церемонию эстафеты
Биатлон | 17 января 2025, 16:31 26
Удержались среди лидеров. Украина попала в цветочную церемонию эстафеты
Удержались среди лидеров. Украина попала в цветочную церемонию эстафеты

Мужская команда завершила гонку на шестом месте

БРИЕДИС: «Саудиты не заплатят Усику большие деньги. Он уйдет на пенсию»
Бокс | 18.01.2025, 08:39
БРИЕДИС: «Саудиты не заплатят Усику большие деньги. Он уйдет на пенсию»
БРИЕДИС: «Саудиты не заплатят Усику большие деньги. Он уйдет на пенсию»
Он побеждал Дюбуа. Британский боксер вернется на ринг в марте
Бокс | 17.01.2025, 14:51
Он побеждал Дюбуа. Британский боксер вернется на ринг в марте
Он побеждал Дюбуа. Британский боксер вернется на ринг в марте
Названо единственное условие, при котором Перес не уволит Анчелотти
Футбол | 18.01.2025, 13:04
Названо единственное условие, при котором Перес не уволит Анчелотти
Названо единственное условие, при котором Перес не уволит Анчелотти
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
pol-55
Перес не дав 20 лямів,шантаж Баварії удався чи ні,побачимо.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Я мечтаю об этом. Аль-Шейх подобрал соперника для Усика, не Дюбуа и Паркер
Я мечтаю об этом. Аль-Шейх подобрал соперника для Усика, не Дюбуа и Паркер
17.01.2025, 09:06 1
Бокс
«Водка, дискотека, гроб». Легенда Динамо нарисовал путь футболиста
«Водка, дискотека, гроб». Легенда Динамо нарисовал путь футболиста
17.01.2025, 10:47
Футбол
Паоло Мальдини ответил, кто был лучшим соперником в его карьере
Паоло Мальдини ответил, кто был лучшим соперником в его карьере
17.01.2025, 00:16
Футбол
«Немедленно». Экс-игрок Барселоны обратился с просьбой к президенту Реалу
«Немедленно». Экс-игрок Барселоны обратился с просьбой к президенту Реалу
16.01.2025, 13:27 1
Футбол
Жена защитника Шахтера отреагировала на оскорбления от игрока Динамо
Жена защитника Шахтера отреагировала на оскорбления от игрока Динамо
16.01.2025, 13:03 18
Футбол
Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который может победить Усика
Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который может победить Усика
17.01.2025, 08:26 2
Бокс
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины сыграет матч за повышение в классе
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины сыграет матч за повышение в классе
16.01.2025, 18:49 4
Хоккей
Лунин пропустил дважды. Реал в овертаймах дожал Сельту и вышел в 1/4 финала
Лунин пропустил дважды. Реал в овертаймах дожал Сельту и вышел в 1/4 финала
17.01.2025, 01:10 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем