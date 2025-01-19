Ключевая статистика матча Ла Лиги 2024/25: Хетафе – Барселона

18 января в рамках 20-го тура испанской Ла Лиги состоялся матч между «Хетафе» и «Барселоной». Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1. Голами отметились Жуль Кунде и Мауро Арамбарри.

Статистика

Хетафе – Барселона

Владение мячом: 22% – 78%

Ожидаемые голы (xG): 1.31 – 2.55

Большие шансы: 1 – 6

Удары по воротам: 10 – 21

Удары в створ ворот: 4 – 5

Сейвы: 4 – 3

Угловые: 2 – 10

Фолы: 9 – 9

Передачи: 188 – 670

Точные передачи: 114 – 579

Отборы мяча: 21 – 9

Штрафные удары: 9 – 9

Желтые карточки: 3 – 2

В этом сезоне «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата с 39 очками. «Хетафе» располагается на 16-м месте с 20 очками.