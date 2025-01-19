Испания19 января 2025, 00:25 |
97
0
Ключевая статистика матча Ла Лиги 2024/25: Хетафе – Барселона
«Каталонцы» потеряли очки в поединке с Хетафе (1:1)
19 января 2025, 00:25 |
97
0
18 января в рамках 20-го тура испанской Ла Лиги состоялся матч между «Хетафе» и «Барселоной». Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1. Голами отметились Жуль Кунде и Мауро Арамбарри.
Статистика
Хетафе – Барселона
- Владение мячом: 22% – 78%
- Ожидаемые голы (xG): 1.31 – 2.55
- Большие шансы: 1 – 6
- Удары по воротам: 10 – 21
- Удары в створ ворот: 4 – 5
- Сейвы: 4 – 3
- Угловые: 2 – 10
- Фолы: 9 – 9
- Передачи: 188 – 670
- Точные передачи: 114 – 579
- Отборы мяча: 21 – 9
- Штрафные удары: 9 – 9
- Желтые карточки: 3 – 2
В этом сезоне «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата с 39 очками. «Хетафе» располагается на 16-м месте с 20 очками.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 18 января 2025, 02:19 0
Тедди Атлас считает, что Фьюри сделал все правильно
Футбол | 18 января 2025, 18:55 27
Киевский клуб затянул с предложением «Руху»
Футбол | 18.01.2025, 23:00
Теннис | 18.01.2025, 11:59
Футбол | 18.01.2025, 16:43
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.01.2025, 01:48 1
17.01.2025, 10:59 1
17.01.2025, 08:26 3
17.01.2025, 09:18
17.01.2025, 03:02
17.01.2025, 01:10 24
17.01.2025, 15:17
18.01.2025, 08:39 1