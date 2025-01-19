Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ключевая статистика матча Ла Лиги 2024/25: Хетафе – Барселона
Испания
19 января 2025, 00:25 |
97
0

Ключевая статистика матча Ла Лиги 2024/25: Хетафе – Барселона

«Каталонцы» потеряли очки в поединке с Хетафе (1:1)

19 января 2025, 00:25 |
97
0
Ключевая статистика матча Ла Лиги 2024/25: Хетафе – Барселона
Getty Images/Global Images Ukraine

18 января в рамках 20-го тура испанской Ла Лиги состоялся матч между «Хетафе» и «Барселоной». Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1. Голами отметились Жуль Кунде и Мауро Арамбарри.

Статистика

Хетафе – Барселона

  • Владение мячом: 22% – 78%
  • Ожидаемые голы (xG): 1.31 – 2.55
  • Большие шансы: 1 – 6
  • Удары по воротам: 10 – 21
  • Удары в створ ворот: 4 – 5
  • Сейвы: 4 – 3
  • Угловые: 2 – 10
  • Фолы: 9 – 9
  • Передачи: 188 – 670
  • Точные передачи: 114 – 579
  • Отборы мяча: 21 – 9
  • Штрафные удары: 9 – 9
  • Желтые карточки: 3 – 2

В этом сезоне «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата с 39 очками. «Хетафе» располагается на 16-м месте с 20 очками.

По теме:
Суперзвезда АПЛ. Барселона нацелилась на трансфер именитого вингера
Пути разошлись. Барселона планирует избавиться от топ-таланта
Барселона пропускает в 9 матчах Ла Лиги подряд
Барселона Хетафе Хетафе - Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига статистика
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Забрал это у Усика». Экс-тренер Майка Тайсона отреагировал на уход Фьюри 
Бокс | 18 января 2025, 02:19 0
«Забрал это у Усика». Экс-тренер Майка Тайсона отреагировал на уход Фьюри 
«Забрал это у Усика». Экс-тренер Майка Тайсона отреагировал на уход Фьюри 

Тедди Атлас считает, что Фьюри сделал все правильно

Стало известно, почему Динамо отказалось от трансферов Сыча и Слюбика
Футбол | 18 января 2025, 18:55 27
Стало известно, почему Динамо отказалось от трансферов Сыча и Слюбика
Стало известно, почему Динамо отказалось от трансферов Сыча и Слюбика

Киевский клуб затянул с предложением «Руху»

Кварацхелия в ПСЖ: Хвича в Париже выиграл только в зарплате
Футбол | 18.01.2025, 23:00
Кварацхелия в ПСЖ: Хвича в Париже выиграл только в зарплате
Кварацхелия в ПСЖ: Хвича в Париже выиграл только в зарплате
Повесила баранку четвертой ракетке! Свитолина вышла в 1/8 финала Aus Open
Теннис | 18.01.2025, 11:59
Повесила баранку четвертой ракетке! Свитолина вышла в 1/8 финала Aus Open
Повесила баранку четвертой ракетке! Свитолина вышла в 1/8 финала Aus Open
Нереальные Забарный и Борнмут остановили Ньюкасл и Исака. Хет-трик форварда
Футбол | 18.01.2025, 16:43
Нереальные Забарный и Борнмут остановили Ньюкасл и Исака. Хет-трик форварда
Нереальные Забарный и Борнмут остановили Ньюкасл и Исака. Хет-трик форварда
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Два топ-подписания. Как Перес бесплатно заманит в Реал двух суперзвезд
Два топ-подписания. Как Перес бесплатно заманит в Реал двух суперзвезд
17.01.2025, 01:48 1
Футбол
Определен лучший игрок Ла Лиги на данный момент. Это не Ямал, не Винисиус
Определен лучший игрок Ла Лиги на данный момент. Это не Ямал, не Винисиус
17.01.2025, 10:59 1
Футбол
Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который может победить Усика
Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который может победить Усика
17.01.2025, 08:26 3
Бокс
«Ненужный трансфер». В Италии высказались о переходе Довбика в Серию А
«Ненужный трансфер». В Италии высказались о переходе Довбика в Серию А
17.01.2025, 09:18
Футбол
«Лучший за 25 лет». Топ-боксер рассказал, честно ли Усик победил Фьюри
«Лучший за 25 лет». Топ-боксер рассказал, честно ли Усик победил Фьюри
17.01.2025, 03:02
Бокс
Лунин пропустил дважды. Реал в овертаймах дожал Сельту и вышел в 1/4 финала
Лунин пропустил дважды. Реал в овертаймах дожал Сельту и вышел в 1/4 финала
17.01.2025, 01:10 24
Футбол
Определились соперники сборной Украины U20 в дивизионе 1A
Определились соперники сборной Украины U20 в дивизионе 1A
17.01.2025, 15:17
Хоккей
БРИЕДИС: «Саудиты не заплатят Усику большие деньги. Он уйдет на пенсию»
БРИЕДИС: «Саудиты не заплатят Усику большие деньги. Он уйдет на пенсию»
18.01.2025, 08:39 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем