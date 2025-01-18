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  4. Элина Свитолина – Жасмин Паолини. 6:0 – как вишенка на торте. Видеообзор
Australian Open
18 января 2025, 17:16 |
375
0

Элина Свитолина – Жасмин Паолини. 6:0 – как вишенка на торте. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Australian Open 2025

18 января 2025, 17:16 |
375
0
Элина Свитолина – Жасмин Паолини. 6:0 – как вишенка на торте. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

18 января украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 27) переиграла Жасмин Паолини (Италия, WTA 4) в 1/16 финала Australian Open 2025.

Матч завершился со счетом 2:6, 6:4, 6:0 в пользу украинки за 1 час и 47 минут.

Следующей соперницей Элины на кортах Мельбурна будет «нейтралка» Вероника Кудерметова. Поединок состоится 20 января.

Видеообзор матча Элина Свитолина – Жасмин Паолини

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Элина Свитолина Жасмин Паолини теннисные видеообзоры видео Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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