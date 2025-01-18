Australian Open18 января 2025, 17:16 |
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Элина Свитолина – Жасмин Паолини. 6:0 – как вишенка на торте. Видеообзор
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Australian Open 2025
18 января 2025, 17:16 |
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18 января украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 27) переиграла Жасмин Паолини (Италия, WTA 4) в 1/16 финала Australian Open 2025.
Матч завершился со счетом 2:6, 6:4, 6:0 в пользу украинки за 1 час и 47 минут.
Следующей соперницей Элины на кортах Мельбурна будет «нейтралка» Вероника Кудерметова. Поединок состоится 20 января.
Видеообзор матча Элина Свитолина – Жасмин Паолини
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