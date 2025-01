Вест Хэм повторил антирекорд 2005/06 сезона в АПЛ

18 января в рамках 22-го тура Английской Премьер-лиги состоялся матч между командами «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Дублем отметился Жан-Филипп Матета.

Впервые с сезона 2005/06 «молотобойцы» во второй раз не смогли нанести ни одного удара в створ ворот в домашнем матче лиги (против «Ливерпуля» и «Кристал Пэлас»).

В этом розыгрыше АПЛ «Вест Хэм» занимает 14-е место в турнирной таблице с 26 очками (7 побед, 5 ничьих, 10 поражений).

2 - For the second time this season, West Ham failed to record a shot on target in a Premier League home game (v Liverpool and Crystal Palace). It’s the first time since 2005-06 that the Hammers have failed to do so twice in a top-flight season. Blunt. pic.twitter.com/awp24Psb43