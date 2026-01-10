«Эту лазейку Рома держит в запасе». В Италии рассказали, что ждет Довбика

Итальянский журналист Стефано Карина прокомментировал ситуацию с будущим украинского форварда римской «Ромы» Артема Довбика.

«Что касается отходов, то кандидатами являются Бальданчи, Довбик и Бейли. Есть вероятность, что украинец может перейти в «Наполи», но также следите за возможной сделкой по обмену с Бету (нападающий «Эвертона» - прим.) в конце трансферного окна. Это лазейка, которую «Рома» держит в запасе», - сказал Карина в эфире Radio Mattino.

В текущем сезоне Довбик сыграл на клубном уровне 17 матчей, в которых отличился тремя забитыми голами и двумя результативными передачами. Контракт Артема с римским клубом рассчитан до лета 2029 года.

Сообщалось, что европейский гранд готов подписать Довбика.