Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Эту лазейку Рома держит в запасе». В Италии рассказали, что ждет Довбика
Италия
10 января 2026, 15:52 |
Стефано Карина оценил ситуацию с будущим украинского нападающего

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянский журналист Стефано Карина прокомментировал ситуацию с будущим украинского форварда римской «Ромы» Артема Довбика.

«Что касается отходов, то кандидатами являются Бальданчи, Довбик и Бейли. Есть вероятность, что украинец может перейти в «Наполи», но также следите за возможной сделкой по обмену с Бету (нападающий «Эвертона» - прим.) в конце трансферного окна. Это лазейка, которую «Рома» держит в запасе», - сказал Карина в эфире Radio Mattino.

В текущем сезоне Довбик сыграл на клубном уровне 17 матчей, в которых отличился тремя забитыми голами и двумя результативными передачами. Контракт Артема с римским клубом рассчитан до лета 2029 года.

Сообщалось, что европейский гранд готов подписать Довбика.

Артем Довбик Рома Рим трансферы трансферы Серии A
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
