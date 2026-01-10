Сыграет ли Ярмолюк? Известны составы на матч Шеффилд Уэнсдей – Брентфорд
Матч 1/32 финала Кубка Англии начнется в 17:00
Украинский полузащитник Егор Ярмолюк начнет на скамейке запасных «Брентфорда» матч 1/32 финала Кубка Англии против «Шеффилд Уэнсдей».
Игра состоится на арене «Хиллсборо» в Шеффилде и начнется в 17:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В сезоне 2025/26 Егор Ярмолюк провел 24 матча на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
Стартовые составы на матч Шеффилд Уэнсдей – Брентфорд:
Our line-up for this afternoon's @EmiratesFACup third round tie@MrVegas_Casino pic.twitter.com/SvzUEcCLlP— Sheffield Wednesday (@swfc) January 10, 2026
Your Bees to face Sheffield Wednesday 🐝 pic.twitter.com/wkasHvoLBL— Brentford FC (@BrentfordFC) January 10, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Клуб Премьер-лиги неожиданно покинул турнир на стадии третьего раунда
Разбираемся, что происходит в легендарных «Карпатах»