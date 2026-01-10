Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
10 января 2026, 16:09
Сыграет ли Ярмолюк? Известны составы на матч Шеффилд Уэнсдей – Брентфорд

Матч 1/32 финала Кубка Англии начнется в 17:00

Сыграет ли Ярмолюк? Известны составы на матч Шеффилд Уэнсдей – Брентфорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Украинский полузащитник Егор Ярмолюк начнет на скамейке запасных «Брентфорда» матч 1/32 финала Кубка Англии против «Шеффилд Уэнсдей».

Игра состоится на арене «Хиллсборо» в Шеффилде и начнется в 17:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В сезоне 2025/26 Егор Ярмолюк провел 24 матча на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Стартовые составы на матч Шеффилд Уэнсдей – Брентфорд:

Кубок Англии по футболу Шеффилд Уэнсдей Брентфорд Егор Ярмолюк стартовые составы
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
