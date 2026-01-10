У Эвертона проблемы. Миколенко заинтересовался европейский гранд
Украинский защитник попал в сферу интересов Ювентуса
Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко может сменить клубную прописку, сообщает в Twitter ведущий шоу ControCalcio Дамьяно Эр Файна.
Интерес к подписанию 26-летнего воспитанника киевского «Динамо» проявляет «Ювентус», который, как отмечают в Италии, следующим летом будет активен на рынке свободных агентов.
В текущем сезоне Миколенко сыграл за «Эвертон» 20 матчей, результативными действиями не отметился. Контракт Виталия с английским клубом рассчитан до лета 2026 года.
Ранее в Англии раскрыли планы «Эвертона» на Миколенко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элина переиграла Иву Йович и поборется за трофей турнира WTA 250 в Новой Зеландии
Анастасия Гладун ответила на критику