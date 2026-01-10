У Эвертона проблемы. Миколенко заинтересовался европейский гранд

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко может сменить клубную прописку, сообщает в Twitter ведущий шоу ControCalcio Дамьяно Эр Файна.

Интерес к подписанию 26-летнего воспитанника киевского «Динамо» проявляет «Ювентус», который, как отмечают в Италии, следующим летом будет активен на рынке свободных агентов.

В текущем сезоне Миколенко сыграл за «Эвертон» 20 матчей, результативными действиями не отметился. Контракт Виталия с английским клубом рассчитан до лета 2026 года.

