10 января 2026, 15:56 |
0

У Эвертона проблемы. Миколенко заинтересовался европейский гранд

Украинский защитник попал в сферу интересов Ювентуса

У Эвертона проблемы. Миколенко заинтересовался европейский гранд
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко может сменить клубную прописку, сообщает в Twitter ведущий шоу ControCalcio Дамьяно Эр Файна.

Интерес к подписанию 26-летнего воспитанника киевского «Динамо» проявляет «Ювентус», который, как отмечают в Италии, следующим летом будет активен на рынке свободных агентов.

В текущем сезоне Миколенко сыграл за «Эвертон» 20 матчей, результативными действиями не отметился. Контракт Виталия с английским клубом рассчитан до лета 2026 года.

Ранее в Англии раскрыли планы «Эвертона» на Миколенко.

