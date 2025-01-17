Зубкова в стрингах призналась, как муж относится к ее откровенным фото
Александр Зубков ничего не запрещает жене
Анна Зубкова, жена вингера национальной сборной Украины и донецкого «Шахтера» Александра Зубкова, ответила на серию вопросов подписчиков в Instagram.
Одной из самых интересных тем для обсуждения был следующий вопрос:
«Как муж относится к таким (откровенным – прим.) фото?»
Анна дала однозначный ответ на этот вопрос:
«Ты себе придумал, что мужчина для женщины хозяин, что ли? Мое тело – мое дело».
Напомним, Анна Зубкова неоднократно поджигала социальные сети публикациями откровенного характера с почти обнаженными интимными частями тела.
ФОТО. Зубкова в стрингах призналась, как муж относится к ее откровенным фото
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