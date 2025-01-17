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  4. Зубкова в стрингах призналась, как муж относится к ее откровенным фото
Украина. Премьер лига
17 января 2025, 11:43 |
1396
2

Зубкова в стрингах призналась, как муж относится к ее откровенным фото

Александр Зубков ничего не запрещает жене

17 января 2025, 11:43 |
1396
2
Зубкова в стрингах призналась, как муж относится к ее откровенным фото
Instagram. Анна и Александр Зубковы

Анна Зубкова, жена вингера национальной сборной Украины и донецкого «Шахтера» Александра Зубкова, ответила на серию вопросов подписчиков в Instagram.

Одной из самых интересных тем для обсуждения был следующий вопрос:

«Как муж относится к таким (откровенным – прим.) фото?»

Анна дала однозначный ответ на этот вопрос:

«Ты себе придумал, что мужчина для женщины хозяин, что ли? Мое тело – мое дело».

Напомним, Анна Зубкова неоднократно поджигала социальные сети публикациями откровенного характера с почти обнаженными интимными частями тела.

ФОТО. Зубкова в стрингах призналась, как муж относится к ее откровенным фото

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Александр Зубков Анна Зубкова Шахтер Донецк фото lifestyle
Дмитро Вус
Дмитро Вус Sport.ua
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MaximusOne
Next level: Ти шо сєбє придумав шо чоловік господарь для жінки, чи шо ? каму хачу таму даю !!!, моє тєло моє дєло !!!
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+2
Getman158
Чудова новина!
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+1
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