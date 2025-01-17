Стала известна оценка Лунина в кубковом матче Реала против Сельты

16 января состоялся матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором «Реал Мадрид» одержал победу над «Сельтой» в овертайме со счетом 5:2.

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Украинский голкипер Андрей Лунин провел за королевский клуб все 120 минут матча. На его счету два сейва.

Лунин за свою игру получил от SofaScore оценку 6,9. Лучшим игроком в составе «Реала» стал Орельен Тчуамени, которому портал выставил оценку 8,5.

Тчуамени также признан лучшим игроком поединка. Автор дубля Эндрик получил оценку 8,4 от SofaScore.