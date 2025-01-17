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Испания
17 января 2025, 07:45 |
697
2

Стала известна оценка Лунина в кубковом матче Реала против Сельты

Украинский голкипер сыграл 120 минут

17 января 2025, 07:45 |
697
2
Стала известна оценка Лунина в кубковом матче Реала против Сельты
Getty Images/Global Images Ukraine

16 января состоялся матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором «Реал Мадрид» одержал победу над «Сельтой» в овертайме со счетом 5:2.

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Украинский голкипер Андрей Лунин провел за королевский клуб все 120 минут матча. На его счету два сейва.

Лунин за свою игру получил от SofaScore оценку 6,9. Лучшим игроком в составе «Реала» стал Орельен Тчуамени, которому портал выставил оценку 8,5.

Тчуамени также признан лучшим игроком поединка. Автор дубля Эндрик получил оценку 8,4 от SofaScore.

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Орельен Тчуамени Андрей Лунин Кубок Испании по футболу оценки SofaScore Реал Мадрид Сельта Эндрик
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Комментарии 2
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Chermet84
Если вратарь хочет испортить себе и статистику, и имидж, то ему нужно играть только за Реал.
Каким образом Лунин мог повлиять на ситуацию в моментах с пропущенными голами, остаётся загадкой от защитников Реала...
Даже когда он реально привез пеналь (100% пеналь), то это во многом было следствием очередных грубых ошибок защитников Реала.
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Saar
Знову менше 7 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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