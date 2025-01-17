Стала известна оценка Лунина в кубковом матче Реала против Сельты
Украинский голкипер сыграл 120 минут
16 января состоялся матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором «Реал Мадрид» одержал победу над «Сельтой» в овертайме со счетом 5:2.
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Украинский голкипер Андрей Лунин провел за королевский клуб все 120 минут матча. На его счету два сейва.
Лунин за свою игру получил от SofaScore оценку 6,9. Лучшим игроком в составе «Реала» стал Орельен Тчуамени, которому портал выставил оценку 8,5.
Тчуамени также признан лучшим игроком поединка. Автор дубля Эндрик получил оценку 8,4 от SofaScore.
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Каким образом Лунин мог повлиять на ситуацию в моментах с пропущенными голами, остаётся загадкой от защитников Реала...
Даже когда он реально привез пеналь (100% пеналь), то это во многом было следствием очередных грубых ошибок защитников Реала.