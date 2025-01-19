«Недостаточно». Фанаты отреагировали на поражение Брентфорда от Ливерпуля

18 января состоялся матч 22-го тура АПЛ между «Брентфордом» и «Ливерпулем», который завершился победой гостей со счетом 2:0.

Дарвин Нуньес оформил дубль, забив два гола на 90+1-й и 90+3-й минуте, что принесло «Ливерпулю» важную победу. Украинский хавбек Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе и провел на поле все 90-й минут.

Фанаты «Брентфорда» расстроены результатом, так как команда не смогла продлить свою беспроигрышную серию, несмотря на хорошую игру.

Football Controversy: «Отличная игра, несмотря на поражение. Может, стоит пересмотреть, как быстро поднимаются флаги при спорных случаях с офсайдами? Разве судям на линии не говорят не поднимать флаг в сомнительных ситуациях? Это, возможно, не изменило бы исход матча, но последовательности в судействе явно не хватает».

Peter Howe: «Разочаровывающе, играли хорошо большую часть матча, «Ливерпуль» ограничился ударами издалека, но в конце игроки были вымотаны, а мы использовали только 2 замены. Рико Генри, Бен Ми и Карвалью сидели на скамейке. Что это вообще было? Суицидально со стороны тренера. Нергор снова отличный».

TW: «Учитывая, что в последний раз вы отыграли два мяча против «Сити», это было достойное усилие. Абсолютно железная защита в течение 92 минут, но в итоге этого оказалось недостаточно. Наше решение продать Нейтана Коллинза явно устарело».

Simon jones: «Не повезло, ребята, вы сыграли фантастически!».

Jack Frost: «Молодцы, ребята, тяжело играть против двух топ-команд за три дня!».

Abdul Mgenge Kamili: «У вас отличный сезон. К сожалению, вот что может произойти из-за недостатка концентрации… Держитесь! У меня есть ощущение, что в следующем сезоне вы будете играть в Лиге конференций».

Kristina: «Жаль, что проиграли в добавленное время! Сыграли так хорошо до этого момента».

Rahma Elkafi: «Брентфорду» нужен нападающий-снайпер».

Lord businessman: «Вы сами навлекли это на себя... У вас были все шансы выйти вперед, но вы медлили и надеялись на ничью».