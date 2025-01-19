ВИДЕО. В семье футболиста Карпат ожидается пополнение. Известен пол ребенка
В семье Владислава и Полины Бабогло большой праздник
У защитника «Карпат» и сборной Молдовы Владислава Бабогло большое событие в жизни.
Его жена – украинка Полина Бабогло – опубликовала видео гендер-пати в Instagram, где пара показала, что ждёт девочку: торт оказался с розовой начинкой.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
«Сюрприз. Один + один = 3», – подписала видео Полина.
Было видно, что Полина была очень счастлива, в то время как Владислав, скорее, хотел мальчика.
Пара состоит в браке с октября 2023 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Абдукодир Хусанов стал игроком английского гранда
Марта и Елена-Габриэла Русе в двух сетах выбили шестых сеяных Мертенс и Перес