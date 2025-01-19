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19 января 2025, 02:47 | Обновлено 19 января 2025, 02:59
25
0

ВИДЕО. В семье футболиста Карпат ожидается пополнение. Известен пол ребенка

В семье Владислава и Полины Бабогло большой праздник

19 января 2025, 02:47 | Обновлено 19 января 2025, 02:59
25
0
ВИДЕО. В семье футболиста Карпат ожидается пополнение. Известен пол ребенка
Instagram. Полина Бабогло

У защитника «Карпат» и сборной Молдовы Владислава Бабогло большое событие в жизни.

Его жена – украинка Полина Бабогло – опубликовала видео гендер-пати в Instagram, где пара показала, что ждёт девочку: торт оказался с розовой начинкой.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Сюрприз. Один + один = 3», – подписала видео Полина.

Было видно, что Полина была очень счастлива, в то время как Владислав, скорее, хотел мальчика.

Пара состоит в браке с октября 2023 года.

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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