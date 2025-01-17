Италия17 января 2025, 00:16 |
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Паоло Мальдини ответил, кто был лучшим соперником в его карьере
Легендарный футболист выделил Диего Марадону и Роналдо
17 января 2025, 00:16 |
174
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Легендарный экс-защитник «Милана» и сборной Италии по футболу Паоло Мальдини ответил на вопрос, кто был его лучшим соперником в карьере.
«Мне повезло играть против Марадоны. Он и Роналдо, когда тот был в миланском «Интере», были моими самыми тяжелыми соперниками», – сказал Мальдини.
Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.
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