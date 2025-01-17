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  4. Паоло Мальдини ответил, кто был лучшим соперником в его карьере
Италия
17 января 2025, 00:16 |
174
0

Паоло Мальдини ответил, кто был лучшим соперником в его карьере

Легендарный футболист выделил Диего Марадону и Роналдо

17 января 2025, 00:16 |
174
0
Паоло Мальдини ответил, кто был лучшим соперником в его карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Паоло Мальдини

Легендарный экс-защитник «Милана» и сборной Италии по футболу Паоло Мальдини ответил на вопрос, кто был его лучшим соперником в карьере.

«Мне повезло играть против Марадоны. Он и Роналдо, когда тот был в миланском «Интере», были моими самыми тяжелыми соперниками», – сказал Мальдини.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.

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Паоло Мальдини Диего Марадона Роналдо
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
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