Паоло Мальдини ответил, кто был лучшим соперником в его карьере

Легендарный экс-защитник «Милана» и сборной Италии по футболу Паоло Мальдини ответил на вопрос, кто был его лучшим соперником в карьере.

«Мне повезло играть против Марадоны. Он и Роналдо, когда тот был в миланском «Интере», были моими самыми тяжелыми соперниками», – сказал Мальдини.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.