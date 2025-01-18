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Australian Open
18 января 2025, 22:44 |
97
0

Костюк / Русе – Го Ханьюй / Панова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 3-го раунда Australian Open 2025 19 января в 02:00

18 января 2025, 22:44 |
97
0
Костюк / Русе – Го Ханьюй / Панова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк и Елена-Габриэла Русе

19 января украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 3-м раунде украинка вместе с Еленой-Габриэлой Русе (Румыния) сыграет против тандема Го Ханьюй (Китай) / Александра Панова. Поединок состоится 1-м запуском на Kia Arena. Ориентировочное время начала встречи – 02:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча тандемов.

Победительницы противостояния сыграют либо против Тимеа Бабош и Николь Мелихар, либо против Се Шувэй и Алены Остапенко.

📺 Видеотрансляция

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Го Ханьюй Александра Панова Марта Костюк Елена-Габриэла Русе смотреть онлайн Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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