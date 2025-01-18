Костюк / Русе – Го Ханьюй / Панова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 3-го раунда Australian Open 2025 19 января в 02:00
19 января украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии 2025.
В 3-м раунде украинка вместе с Еленой-Габриэлой Русе (Румыния) сыграет против тандема Го Ханьюй (Китай) / Александра Панова. Поединок состоится 1-м запуском на Kia Arena. Ориентировочное время начала встречи – 02:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет первая встреча тандемов.
Победительницы противостояния сыграют либо против Тимеа Бабош и Николь Мелихар, либо против Се Шувэй и Алены Остапенко.
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