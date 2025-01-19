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19 января 2025, 00:13 |
1321
3

Месси назвал лучшего нападающего в истории футбола

Лионель выделил бразильца Роналдо

19 января 2025, 00:13 |
1321
3
Месси назвал лучшего нападающего в истории футбола
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси, который играет за «Интер Майами» назвал лучшего нападающего в истории футбола. Месси выделил известного бразильского голеадора Роналдо.

«Роналдо был феноменом. Из всех нападающих, которых я когда-либо видел, он был лучшим. Он был невероятным», – сказал Месси.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.

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Лионель Месси Роналдо
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
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antt
Ronaldo Luis Nazario de Lima
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0
andre_lui
Зубастік реалізував дещицю свого таланту, але й цього досить, щоб увійти в історію одним з кращих. Памятається в 1997 році вони разом з Батістутою організували в ворота збірної Європи 5 мячів ще в першому таймі. За Європу забив Зідан та ще один гравець
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0
Serhii P.
а то вже шалун, спеціально, щоб Кріштіано не називати 
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