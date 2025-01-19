Месси назвал лучшего нападающего в истории футбола

Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси, который играет за «Интер Майами» назвал лучшего нападающего в истории футбола. Месси выделил известного бразильского голеадора Роналдо.

«Роналдо был феноменом. Из всех нападающих, которых я когда-либо видел, он был лучшим. Он был невероятным», – сказал Месси.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.