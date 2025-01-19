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Англия
19 января 2025, 02:02 | Обновлено 19 января 2025, 02:25
77
0

«Боль». Фанаты отреагировали на ничью Арсенала с Астон Виллой

Арсенал сыграл вничью с Астон Виллой со счетом 2:2 в матче 22-го тура АПЛ

19 января 2025, 02:02 | Обновлено 19 января 2025, 02:25
77
0
«Боль». Фанаты отреагировали на ничью Арсенала с Астон Виллой
Getty Images/Global Images Ukraine

18 января состоялся матч 22-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Астон Виллой», который завершился ничьей со счетом 2:2.

Габриэл Мартинелли открыл счет на 35-й минуте, а в начале второго тайма Кай Хаверц удвоил преимущество хозяев. Однако «Астон Вилла» не сдалась: Юри Тилеманс сократил разницу в счете на 60-й минуте, а Олли Уоткинс на 68-й минуте сравнял результат. Украинский фулбек «Арсенала» Александр Зинченко так и не вышел на замену.

Фанаты «Арсенала» разочарованы тем, что команда упустила победу в конце матча.

Football: «Хаверц бесполезен. Не может защитить голову и блокирует голевую возможность. Что за оборонительный нападающий».

APresserV2: «Зачем мне снова переживать эту боль?».

Nathan: «Ничья – плохой результат для меня, потому что вы играли дома. В этой ничьей мало что можно отметить».

CLEOPHAS MATOKE: «В игре, в которой мы вели в два мяча, бессовестно называть ничью упорной борьбой! Мы упустили свои шансы!».

Micolo: «Этот клуб находит новые способы разбить мне сердце, даже когда мне кажется, что я уже все видел».

Abass: «Командная игра сегодня, мягко говоря, разочаровывает... а судья вообще не стыдится, не засчитав третий гол... его судейство в матчах «Арсенала» просто ужасное».

UTLGooner: «Тяжелая ничья? Как так? Мы упустили преимущество 2:0. Не мы были теми, кто проигрывал со счетом 0:2. «Астон Вилле» стоит называть это тяжелой ничьей. Мы должны были удержать этот перевес».

Gee_Academy: «Это была не тяжелая ничья. Это была проигранная игра. Мы выбросили игру на ветер. Стандарты изменились, и мы больше, чем это».

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Астон Вилла Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Юри Тилеманс Габриэл Мартинелли Арсенал - Астон Вилла Кай Хаверц Олли Уоткинс реакция болельщиков
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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