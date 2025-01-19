«Боль». Фанаты отреагировали на ничью Арсенала с Астон Виллой
Арсенал сыграл вничью с Астон Виллой со счетом 2:2 в матче 22-го тура АПЛ
18 января состоялся матч 22-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Астон Виллой», который завершился ничьей со счетом 2:2.
Габриэл Мартинелли открыл счет на 35-й минуте, а в начале второго тайма Кай Хаверц удвоил преимущество хозяев. Однако «Астон Вилла» не сдалась: Юри Тилеманс сократил разницу в счете на 60-й минуте, а Олли Уоткинс на 68-й минуте сравнял результат. Украинский фулбек «Арсенала» Александр Зинченко так и не вышел на замену.
Фанаты «Арсенала» разочарованы тем, что команда упустила победу в конце матча.
Football: «Хаверц бесполезен. Не может защитить голову и блокирует голевую возможность. Что за оборонительный нападающий».
APresserV2: «Зачем мне снова переживать эту боль?».
Nathan: «Ничья – плохой результат для меня, потому что вы играли дома. В этой ничьей мало что можно отметить».
CLEOPHAS MATOKE: «В игре, в которой мы вели в два мяча, бессовестно называть ничью упорной борьбой! Мы упустили свои шансы!».
Micolo: «Этот клуб находит новые способы разбить мне сердце, даже когда мне кажется, что я уже все видел».
Abass: «Командная игра сегодня, мягко говоря, разочаровывает... а судья вообще не стыдится, не засчитав третий гол... его судейство в матчах «Арсенала» просто ужасное».
UTLGooner: «Тяжелая ничья? Как так? Мы упустили преимущество 2:0. Не мы были теми, кто проигрывал со счетом 0:2. «Астон Вилле» стоит называть это тяжелой ничьей. Мы должны были удержать этот перевес».
Gee_Academy: «Это была не тяжелая ничья. Это была проигранная игра. Мы выбросили игру на ветер. Стандарты изменились, и мы больше, чем это».
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