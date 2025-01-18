Шанс для Реала уйти в солидный отрыв. Барселона сыграла вничью с Хетафе

В субботу, 18 января, состоялся матч 20-го тура Ла Лиги между «Хетафе» и «Барселоной».

Игра прошла на стадионе «Колизей» в Хетафе.

В начале матча фулбек «блауграна» Жюль Кунде вывел свою команду вперед. На 34-й минуте хавбек хозяев Мауро Арамбарри сравнял счет.

В турнирной таблице «Барселона», имея в своем активе 39 очков, занимает третье место «Реал», который имеет игру в запасе и идет на второй позиции, набрал 43 очка а нынешний лидер - «Атлетико» имеет 44 пункта. «Хетафе» с 20 очками находится на 16-й позиции.

Ла Лига. 20-й тур. 18 января

Хетафе – Барселона – 1:1

Голы: Арамбарри, 34 – Кунде, 9

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