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Чемпионат Испании
Хетафе
18.01.2025 22:00 – FT 1 : 1
Барселона
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Испания
18 января 2025, 23:58 | Обновлено 19 января 2025, 00:40
555
8

Шанс для Реала уйти в солидный отрыв. Барселона сыграла вничью с Хетафе

Матч закончился со счетом 1:1

18 января 2025, 23:58 | Обновлено 19 января 2025, 00:40
555
8
Шанс для Реала уйти в солидный отрыв. Барселона сыграла вничью с Хетафе
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 18 января, состоялся матч 20-го тура Ла Лиги между «Хетафе» и «Барселоной».

Игра прошла на стадионе «Колизей» в Хетафе.

В начале матча фулбек «блауграна» Жюль Кунде вывел свою команду вперед. На 34-й минуте хавбек хозяев Мауро Арамбарри сравнял счет.

В турнирной таблице «Барселона», имея в своем активе 39 очков, занимает третье место «Реал», который имеет игру в запасе и идет на второй позиции, набрал 43 очка а нынешний лидер - «Атлетико» имеет 44 пункта. «Хетафе» с 20 очками находится на 16-й позиции.

Ла Лига. 20-й тур. 18 января

Хетафе – Барселона – 1:1

Голы: Арамбарри, 34 – Кунде, 9

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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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Комментарии 8
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andre_lui
Як Атлетіко міг піти у відрив якщо вчора програв Леганесу 1-0? Барселона скоротила від нього відставання на 1 очко. Треба ж трішки думати перш ніж писати
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+3
Harun Bakircioğlu
Хетафе команда из реаловского лагеря, они и делали все, чтоб угодить Реалу. Им даже комиссия по безопасности запретила баннер вешать как провокационный, на котором было написано - "потолок зарплат не для тех, ктр покупает судей", намекая сразу на два скандала с участием Барсы. Зачем такое делать простому клубу из Ла Лиги непонятно, чисто заказ Переца.
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0
Viktor Shuper
заголовок дійсно дніщенський. Атлетіко програв свій матч, а Барса заробила 1 очко, отже скоротила відставання від катлетіків на 1 очко
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0
pol-55
Як кажуть *не мытьем так катаньем*і синьому в самому кінці матчу потрібно не валити в сторону воріт,а бігти та спробувати забити,простір був.
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0
Viktor Shuper
калічі якісь. рвуть топів щоб потім зливати дніщам. логіка вийшла з чату
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0
Samuel
Зате в Реала виграли, сміх
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0
easterly
Гра хетафе нагадала одну ржаву команду - провокації, удари з-під тишка, театральні вистави одного артиста, тиск на суддю
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-2
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