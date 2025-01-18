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Чемпионат Испании
Хетафе
18.01.2025 22:00 - : -
Барселона
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Испания
18 января 2025, 11:01 | Обновлено 18 января 2025, 11:02
66
0

Хетафе – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 18 января в 22:00 по Киеву

18 января 2025, 11:01 | Обновлено 18 января 2025, 11:02
66
0
Хетафе – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

18 января на «Колизеум Альфонсо Перес» пройдет матч 20-го тура Примеры Испании, в котором «Хетафе» встретится с «Барселоной». Поединок начнется в 22:00 по европейскому времени.

Хетафе

Команда при Бордаласе показывала свой максимум: выйдя из Сегунды, тогда получилось пробиться в плей-офф Лиги Европы, а в Примере - поднимались на пятое место. Воссоединившись с Пепе, синие добиваются куда меньшего. Но, главное, удалось что в 2023-м, что в прошлом сезоне набирали достаточно очков, чтобы сохранить место в Примере. Сейчас задача не меняется - идет непростая борьба за прописку. Правда, параллельно еще продолжается выступление в Копе дель Рей - в январе там выбили очередного противника, Гранаду, а на этой неделе - и Понтеведру. Но в приоритете Примера, где пытаются добраться хотя бы до уровня очко за тур. И в этом плане важно было обыграть Лас-Пальмас - это в прошлом туре получилось.

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Барселона

Клуб в прошлом сезоне остался без титулов, и это привело к тому, что Хави был отправлен в отставку. И пришедший на его место Флик прекрасно понимал, что если уж в Каталонии без сантиментов распрощались со своей живой легендой, то у него тоже вряд ли будет второй шанс. И у сине-гранатовых был неплохой старт, а особенно порадовали разгромы мадридского Реала и Баварии. Но в Примере с ноября начался шокирующий провал: 1 победа при 4-х поражениях в 7 турах - конечно же, это привело к утрате единоличного уверенного лидерства. После зимних каникул кулес размялись в Копе дель Рей с Барбастро. А потом уверенно обыграли 2:0 Атлетик в Суперкубке - отметим сухой матч Щенсны, которого решили поставить в последний момент. В финале турнира получилось снова унизить Реал, победив 5:2. Потом столько же голов забили в кубке Бетису.

Статистика личных встреч

Каталонцы не проигрывали сопернику из пригорода Мадрида 8 раз кряду, и в 2024-м году сухо победили в обеих встречах.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом больше чем клуб. Он обязан только выигрывать после потерь декабря - ставим на гостей с форой -1 гол (коэффициент - 1,86).

Прогноз Sport.ua
Хетафе
18 января 2025 -
22:00
Барселона
Фора Барселоны (-1) 1.86 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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