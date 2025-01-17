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Хетафе
18.01.2025 22:00 - : -
Барселона
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Испания
17 января 2025, 16:24 |
49
0

Хетафе – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 января в 22:00 поединок 20-го тура испанской Ла Лиги

17 января 2025, 16:24 |
49
0
Хетафе – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Барселона

В субботу, 18 января, состоится матч 20-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Хетафе» и «Барселона».

Игра пройдет на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес», который находится в Хетафе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Хетафе – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Хетафе – Барселона
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Хетафе чемпионат Испании по футболу Ла Лига смотреть онлайн Барселона Хетафе - Барселона
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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