Испания17 января 2025, 16:24 |
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Хетафе – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 января в 22:00 поединок 20-го тура испанской Ла Лиги
17 января 2025, 16:24 |
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В субботу, 18 января, состоится матч 20-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Хетафе» и «Барселона».
Игра пройдет на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес», который находится в Хетафе.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Хетафе – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Хетафе – БарселонаСмотреть трансляцию
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