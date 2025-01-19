Флик озвучил причины ничейной игры Барселоны против Хетафе в Ла Лиге
«Барселона» снова не смогла одержать победу в матче Ла Лиги
Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик поделился эмоциями после ничейного матча своей команды против «Хетафе» в 20 туре испанской Ла Лиги (1:1).
– Что вы чувствуете?
– Мы хотели победить, и у нас были возможности для этого. Мы разочарованы тем, что не забили больше голов. Вы можете видеть, что значит играть здесь, в поле «Хетафе». Они хорошо обороняются. Мы создавали моменты, но они были неточны.
Мы должны двигаться дальше. Я повторяю, что у нас были моменты, особенно в первом тайме. Но, по-моему, нам не хватило точности в передачах.
– Де Йонг спорил из-за возможного фол на Кунде в штрафной.
– Этот стадион бурно реагировал на каждый эпизод, каждый контакт. Я никогда не чувствовал ничего подобного. Для меня это что-то новое, я должен к этому привыкнуть.
– Была ли замена Касадо тактической?
– Мы хотели что-то изменить и мы это изменили.
– Есть ли положительный момент в пасе Педри?
– Это было прекрасно, это одна из его сильных сторон, – сказал Флик.
Ранее сообщалось, что руководство «Барселоны» хочет продлить контракт с немецким специалистом.
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