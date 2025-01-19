Флик озвучил причины ничейной игры Барселоны против Хетафе в Ла Лиге

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик поделился эмоциями после ничейного матча своей команды против «Хетафе» в 20 туре испанской Ла Лиги (1:1).

– Что вы чувствуете?

– Мы хотели победить, и у нас были возможности для этого. Мы разочарованы тем, что не забили больше голов. Вы можете видеть, что значит играть здесь, в поле «Хетафе». Они хорошо обороняются. Мы создавали моменты, но они были неточны.

Мы должны двигаться дальше. Я повторяю, что у нас были моменты, особенно в первом тайме. Но, по-моему, нам не хватило точности в передачах.

– Де Йонг спорил из-за возможного фол на Кунде в штрафной.

– Этот стадион бурно реагировал на каждый эпизод, каждый контакт. Я никогда не чувствовал ничего подобного. Для меня это что-то новое, я должен к этому привыкнуть.

– Была ли замена Касадо тактической?

– Мы хотели что-то изменить и мы это изменили.

– Есть ли положительный момент в пасе Педри?

– Это было прекрасно, это одна из его сильных сторон, – сказал Флик.

Ранее сообщалось, что руководство «Барселоны» хочет продлить контракт с немецким специалистом.