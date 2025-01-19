Испания19 января 2025, 02:13 | Обновлено 19 января 2025, 02:20
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Хетафе – Барселона – 1:1. Блаугранас потеряли очки. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 20-го тура Ла Лиги
19 января 2025, 02:13 | Обновлено 19 января 2025, 02:20
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В субботу, 18 января, состоялся матч 20-го тура Ла Лиги между «Хетафе» и каталонской «Барселоной».
Встреча прошла на Колисеум Альфонс Перес в Хетафе.
Подходившие в качестве фаворита матча гости неожиданно потеряли очки в матче не с самым сильным соперником и дали возможность двум мадридским грандам уйти в отрыв в турнирной таблице.
Ла Лига. 18 января
Хетафе – Барселона – 1:1
Голы: Арамбарри, 31 – Кунде, 9
Видеообзор матча:
События матча
34’
ГОЛ ! Мяч забил Мауро Арамбарри (Хетафе).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Жюль Кунде (Барселона).
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