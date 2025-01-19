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Чемпионат Испании
Хетафе
18.01.2025 22:00 – FT 1 : 1
Барселона
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Испания
19 января 2025, 02:13 | Обновлено 19 января 2025, 02:20
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0

Хетафе – Барселона – 1:1. Блаугранас потеряли очки. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 20-го тура Ла Лиги

19 января 2025, 02:13 | Обновлено 19 января 2025, 02:20
30
0
Хетафе – Барселона – 1:1. Блаугранас потеряли очки. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Жюль Кунде

В субботу, 18 января, состоялся матч 20-го тура Ла Лиги между «Хетафе» и каталонской «Барселоной».

Встреча прошла на Колисеум Альфонс Перес в Хетафе.

Подходившие в качестве фаворита матча гости неожиданно потеряли очки в матче не с самым сильным соперником и дали возможность двум мадридским грандам уйти в отрыв в турнирной таблице.

Ла Лига. 18 января

Хетафе – Барселона – 1:1

Голы: Арамбарри, 31 – Кунде, 9

Видеообзор матча:

События матча

34’
ГОЛ ! Мяч забил Мауро Арамбарри (Хетафе).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Жюль Кунде (Барселона).
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Барселона Хетафе Хетафе - Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Жюль Кунде
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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