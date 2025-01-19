Хетафе – Барселона – 1:1. Блаугранас потеряли очки. Видео голов и обзор

В субботу, 18 января, состоялся матч 20-го тура Ла Лиги между «Хетафе» и каталонской «Барселоной».

Встреча прошла на Колисеум Альфонс Перес в Хетафе.

Подходившие в качестве фаворита матча гости неожиданно потеряли очки в матче не с самым сильным соперником и дали возможность двум мадридским грандам уйти в отрыв в турнирной таблице.

Ла Лига. 18 января

Хетафе – Барселона – 1:1

Голы: Арамбарри, 31 – Кунде, 9

Видеообзор матча: