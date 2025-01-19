Испания19 января 2025, 01:11 |
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Пути разошлись. Барселона планирует избавиться от топ-таланта
Ансу Фати может покинуть каталонский клуб
19 января 2025, 01:11 |
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Испанский нападающий каталонской «Барселоны» Ансу Фати может покинуть клуб в ближайшее время, сообщает Fichajes.
По информации источника, на 22-летнего нападающего, который страдает от травм, хотят избавиться в руководстве. Главный тренер «сине-гранатовых» Ханс-Дитер Флик не рассчитывает на игрока, а клубе необходимо разгрузить зарплатную ведомость.
Несколько неназванных клубов следят за ситуацией вокруг Ансу Фати.
Ранее сообщалось о том, что талант «Барселоны» может перейти в клуб АПЛ.
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