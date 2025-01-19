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  4. Пути разошлись. Барселона планирует избавиться от топ-таланта
Испания
19 января 2025, 01:11 |
117
0

Пути разошлись. Барселона планирует избавиться от топ-таланта

Ансу Фати может покинуть каталонский клуб

19 января 2025, 01:11 |
117
0
Пути разошлись. Барселона планирует избавиться от топ-таланта
Getty Images/Global Images Ukraine. Ансу Фати

Испанский нападающий каталонской «Барселоны» Ансу Фати может покинуть клуб в ближайшее время, сообщает Fichajes.

По информации источника, на 22-летнего нападающего, который страдает от травм, хотят избавиться в руководстве. Главный тренер «сине-гранатовых» Ханс-Дитер Флик не рассчитывает на игрока, а клубе необходимо разгрузить зарплатную ведомость.

Несколько неназванных клубов следят за ситуацией вокруг Ансу Фати.

Ранее сообщалось о том, что талант «Барселоны» может перейти в клуб АПЛ.

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Ансу Фати Ханс-Дитер Флик Барселона трансферы трансферы Ла Лиги
Данііл Киріяка Источник: Fichajes.net
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