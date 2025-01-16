Попытка номер 2. Топ-талант Барселоны может перебраться в АПЛ
Ансу Фати интересен «Вест Хэму» и «Тоттенхэму»
Испанский нападающий каталонской «Барселоны» Ансу Фати может перебраться в Английскую Премьер-лигу, сообщает Fichajes.
По информации источника, 22-летний футболист привлекает внимания двух лондонских коллективов: «Вест Хэма» и «Тоттенхэма».
Ансу Фати уже имеет опыт выступлений в Английской Премьер-лиге: прошлый сезон он провел в аренде в «Брайтоне», где провел 30 матчей, забил 4 гола и отдал 1 ассист.
Ансу Фати не входит в планы главного тренера «сине-гранатовых» Ханса-Дитера Флика.
Ранее сообщалось о том, что талант «Барселоны» может перебраться в «Эвертон».
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