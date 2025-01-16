Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Попытка номер 2. Топ-талант Барселоны может перебраться в АПЛ
Испания
16 января 2025, 20:24 | Обновлено 16 января 2025, 20:29
693
0

Попытка номер 2. Топ-талант Барселоны может перебраться в АПЛ

Ансу Фати интересен «Вест Хэму» и «Тоттенхэму»

16 января 2025, 20:24 | Обновлено 16 января 2025, 20:29
693
0
Попытка номер 2. Топ-талант Барселоны может перебраться в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Ансу Фати

Испанский нападающий каталонской «Барселоны» Ансу Фати может перебраться в Английскую Премьер-лигу, сообщает Fichajes.

По информации источника, 22-летний футболист привлекает внимания двух лондонских коллективов: «Вест Хэма» и «Тоттенхэма».

Ансу Фати уже имеет опыт выступлений в Английской Премьер-лиге: прошлый сезон он провел в аренде в «Брайтоне», где провел 30 матчей, забил 4 гола и отдал 1 ассист.

Ансу Фати не входит в планы главного тренера «сине-гранатовых» Ханса-Дитера Флика.

Ранее сообщалось о том, что талант «Барселоны» может перебраться в «Эвертон».

По теме:
Переговоры завершены. Манчестер Сити подписал сенсационного нападающего
Оптимистичны. Подробности возможного трансфера Салаха в Саудовскую Аравию
Радость для Миколенко. Талант Барселоны может стать игроком Эвертона
Ансу Фати Вест Хэм Тоттенхэм Барселона трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Брайтон Ханс-Дитер Флик
Данііл Киріяка Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Загнал в берлогу! 121-й номер АТР в суперматче выбил Медведева из Aus Open
Теннис | 16 января 2025, 17:55 14
Загнал в берлогу! 121-й номер АТР в суперматче выбил Медведева из Aus Open
Загнал в берлогу! 121-й номер АТР в суперматче выбил Медведева из Aus Open

Лернер Тьен переиграл пятую ракетку мира в 3-м раунде Открытого чемпионата Австралии

Шанс для Лунина. Известен стартовый состав Реала на матч с Сельтой
Футбол | 16 января 2025, 20:39 0
Шанс для Лунина. Известен стартовый состав Реала на матч с Сельтой
Шанс для Лунина. Известен стартовый состав Реала на матч с Сельтой

Матч 1/8 финала кубка Испании начнется в 22:30 по киевскому времени

ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины выиграла четвертый матч на турнире
Хоккей | 16.01.2025, 18:19
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины выиграла четвертый матч на турнире
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины выиграла четвертый матч на турнире
ФОТО. Ракицкий приехал в Покровск. «Это наша Украина»
Футбол | 16.01.2025, 00:11
ФОТО. Ракицкий приехал в Покровск. «Это наша Украина»
ФОТО. Ракицкий приехал в Покровск. «Это наша Украина»
БРИЕДИС: «Он победил Кличко, а после этого хотел покончить с собой»
Бокс | 16.01.2025, 07:48
БРИЕДИС: «Он победил Кличко, а после этого хотел покончить с собой»
БРИЕДИС: «Он победил Кличко, а после этого хотел покончить с собой»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею U-20. Украина идет без потерь. Таблица после трех туров
ЧМ по хоккею U-20. Украина идет без потерь. Таблица после трех туров
15.01.2025, 00:15
Хоккей
Миллионы каждый год. Фьюри будет зарабатывать после завершения карьеры
Миллионы каждый год. Фьюри будет зарабатывать после завершения карьеры
15.01.2025, 15:31
Бокс
ХОЛИФИЛД: «Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший в истории?»
ХОЛИФИЛД: «Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший в истории?»
15.01.2025, 07:49 28
Бокс
«Это отличное место». Британский журналист – о новом клубе Зинченко
«Это отличное место». Британский журналист – о новом клубе Зинченко
15.01.2025, 13:05 2
Футбол
Минус один игрок. Анчелотти изменит тактику Реала после матчей с Барселоной
Минус один игрок. Анчелотти изменит тактику Реала после матчей с Барселоной
15.01.2025, 02:15
Футбол
Бесцеремонно. Шахтер разгромил команду своего экс-тренера на сборах
Бесцеремонно. Шахтер разгромил команду своего экс-тренера на сборах
15.01.2025, 17:51 225
Футбол
Футбол или титул принца? Почему судачат о завершении карьеры звезды Барсы
Футбол или титул принца? Почему судачат о завершении карьеры звезды Барсы
14.01.2025, 16:27 5
Футбол
«Все из-за Усика. Это позор и стыд». Фроч – о неожиданном решении Фьюри
«Все из-за Усика. Это позор и стыд». Фроч – о неожиданном решении Фьюри
15.01.2025, 00:02 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем