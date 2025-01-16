Радость для Миколенко. Талант Барселоны может стать игроком Эвертона

Бразильский нападающий каталонской «Барселоны» Витор Роке, выступающий на правах аренды в «Бетисе», может стать игроком «Эвертона», сообщает Fichajes.

По информации источника, английский клуб следит за 19-летним футболистом, рассматривая возможность аренды футболиста в следующее трансферное окно. «Эвертон» готов приложить серьезные усилия для подписания игрока.

В «Эвертоне» играет украинский защитник Виталий Миколенко.

Ранее сообщалось о том, что один из самых ярких талантов «Барселоны» может перебраться в Турцию.