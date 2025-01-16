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Англия
16 января 2025, 20:10 | Обновлено 16 января 2025, 20:11
1184
0

Радость для Миколенко. Талант Барселоны может стать игроком Эвертона

Витор Роке может перебраться в Англию

16 января 2025, 20:10 | Обновлено 16 января 2025, 20:11
1184
0
Радость для Миколенко. Талант Барселоны может стать игроком Эвертона
Getty Images/Global Images Ukraine. Витор Роке

Бразильский нападающий каталонской «Барселоны» Витор Роке, выступающий на правах аренды в «Бетисе», может стать игроком «Эвертона», сообщает Fichajes.

По информации источника, английский клуб следит за 19-летним футболистом, рассматривая возможность аренды футболиста в следующее трансферное окно. «Эвертон» готов приложить серьезные усилия для подписания игрока.

В «Эвертоне» играет украинский защитник Виталий Миколенко.

Ранее сообщалось о том, что один из самых ярких талантов «Барселоны» может перебраться в Турцию.

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Данііл Киріяка Источник: Fichajes.net
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