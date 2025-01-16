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Англия
16 января 2025, 15:05 | Обновлено 16 января 2025, 15:06
362
0

Один из самых ярких талантов Барселоны может переехать в Турцию

У Ансу Фати есть несколько предложений, но Бешикташ предлагает игроку хорошие условия

16 января 2025, 15:05 | Обновлено 16 января 2025, 15:06
362
0
Один из самых ярких талантов Барселоны может переехать в Турцию
Getty Images/Global Images Ukraine. Ансу Фати

22-летний форвард испанской «Барселоны» Ансу Фати заинтересовал турецкий «Бешикташ».

Как сообщает Diario Sport, клуб стремится усилить состав именно испанцем. Турецкий клуб рассматривает возможность аренды игрока и предлагает ему стать медийным лицом команды.

Кроме «Бешикташа», в услугах Ансу Фати заинтересованы «Жирона», «Тоттенхэм» и «Вест Хэм».

Фати, которого когда-то считали одним из самых ярких талантов мирового футбола, в последнее время испытывает трудности с закреплением в стартовом составе каталонцев.

В этом сезоне форвард провел за «Барселону» четыре матча в Ла Лиге.

Ранее сообщалось, что «Барселона» решила избавиться от четырех игроков

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Ла Лига Бешикташ Барселона Ансу Фати трансферы трансферы Ла Лиги
Олександр Сільченко Источник: Sport.es
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