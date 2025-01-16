Один из самых ярких талантов Барселоны может переехать в Турцию
У Ансу Фати есть несколько предложений, но Бешикташ предлагает игроку хорошие условия
22-летний форвард испанской «Барселоны» Ансу Фати заинтересовал турецкий «Бешикташ».
Как сообщает Diario Sport, клуб стремится усилить состав именно испанцем. Турецкий клуб рассматривает возможность аренды игрока и предлагает ему стать медийным лицом команды.
Кроме «Бешикташа», в услугах Ансу Фати заинтересованы «Жирона», «Тоттенхэм» и «Вест Хэм».
Фати, которого когда-то считали одним из самых ярких талантов мирового футбола, в последнее время испытывает трудности с закреплением в стартовом составе каталонцев.
В этом сезоне форвард провел за «Барселону» четыре матча в Ла Лиге.
Ранее сообщалось, что «Барселона» решила избавиться от четырех игроков
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