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  4. Тренер Челси рассказал о ситуации Мудрика и допинг-пробе B
Англия
17 января 2025, 17:28 |
5680
3

Тренер Челси рассказал о ситуации Мудрика и допинг-пробе B

Мареска не знает, когда появится новая информация

17 января 2025, 17:28 |
5680
3
Тренер Челси рассказал о ситуации Мудрика и допинг-пробе B
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Тренера «Челси» Энцо Мареску на пресс-конференции перед матчем АПЛ в очередной раз спросили по поводу ситуации украинца Михаила Мудрика, который пока отстранен от работы с командой из-за положительной допинг-пробы.

В клубе не знают, когда будет новая информация по поводу вингера.

«Когда появится ясность по Мудрику? Ничего не знаю по поводу пробы B. Клуб продолжает поддерживать Михаила, мы остаемся с ним на контакте и пытаемся помочь всеми возможными способами».

«Но никакой новой информации по срокам или пробе B у нас нет», – сказал Мареска.

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Челси Энцо Мареска Михаил Мудрик допинг Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: Football London
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Комментарии 3
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Lulinnha
Слова Марески таковы что говорит как о почти бывшем игроке... 
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+1
Harun Bakircioğlu
Сегодня ровно месяц прошел.
Я смотрю, они там не особо торопятся.
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+1
Pavel_i_CO
Не факт, що пробу Б взагалі будуть відкривати. Отримає 18-24 місяці, а якщо відкриють, та вживання допінгу підтвердиться, то може отримати по повній 
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0
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