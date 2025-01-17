Тренер Челси рассказал о ситуации Мудрика и допинг-пробе B
Мареска не знает, когда появится новая информация
Тренера «Челси» Энцо Мареску на пресс-конференции перед матчем АПЛ в очередной раз спросили по поводу ситуации украинца Михаила Мудрика, который пока отстранен от работы с командой из-за положительной допинг-пробы.
В клубе не знают, когда будет новая информация по поводу вингера.
«Когда появится ясность по Мудрику? Ничего не знаю по поводу пробы B. Клуб продолжает поддерживать Михаила, мы остаемся с ним на контакте и пытаемся помочь всеми возможными способами».
«Но никакой новой информации по срокам или пробе B у нас нет», – сказал Мареска.
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