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Англия
19 января 2025, 01:22 |
195
0

Суперзвезда АПЛ. Барселона нацелилась на трансфер именитого вингера

Луис Диас может стать игроком каталонского гранда

19 января 2025, 01:22 |
195
0
Суперзвезда АПЛ. Барселона нацелилась на трансфер именитого вингера
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Диас

Колумбийский вингер «Ливерпуля» Луис Диас может перебраться в каталонскую «Барселону», сообщает Sport.es.

По информации источника, 27-летний футболист может переехать на Камп Ноу следующим летом. Луис желает стать игроком каталонского гранда. Президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта готов потратить 70 миллионов евро: именно эта сумма считается достаточной для начала переговоров.

В текущем сезоне Луис Диас провел 28 матчей на клубном уровне, забил 12 голов и отдал 3 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» планирует попрощаться с топ-талантом.

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Данііл Киріяка Источник: Sport.es
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