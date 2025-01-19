Суперзвезда АПЛ. Барселона нацелилась на трансфер именитого вингера
Луис Диас может стать игроком каталонского гранда
Колумбийский вингер «Ливерпуля» Луис Диас может перебраться в каталонскую «Барселону», сообщает Sport.es.
По информации источника, 27-летний футболист может переехать на Камп Ноу следующим летом. Луис желает стать игроком каталонского гранда. Президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта готов потратить 70 миллионов евро: именно эта сумма считается достаточной для начала переговоров.
В текущем сезоне Луис Диас провел 28 матчей на клубном уровне, забил 12 голов и отдал 3 ассиста.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» планирует попрощаться с топ-талантом.
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