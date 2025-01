Барселона пропускает в 9 матчах Ла Лиги подряд

18 января в рамках 20-го тура чемпионата Испании состоялся матч между «Хетафе» и «Барселоной». Поединок завершился ничьей (1:1). Забитыми мячами отметились Жуль Кунде и Мауро Арамбарри.

Матч против «Хетафе» стал для каталонцев 9-м подряд в котором «Барселона» пропускает один или более голов. Последней худшей была серия с сентября по ноябрь 2018 года при Эрнесто Вальверде, когда «блауграна» пропускала гол в 11 матчах подряд.

В этом розыгрыше Ла Лиги «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице с 39 очками (12 побед, 3 ничьи, 5 поражений).

