ФОТО. Итальянская журналистка свела фанатов с ума новым сексуальным образом

Итальянская спортивная журналистка и телеведущая Дилетта Леотта опубликовала новый пост в своем Instagram.

На фотографиях Леотта предстала в роскошном вечернем платье с открытой спиной, подчеркнув не только элегантность, но и свою выразительную сексуальность.

В комментариях поклонники массово засыпали Дилетту комплиментами, называя ее «абсолютной красавицей», «идеалом» и «самой сексуальной женщиной в спортивном мире».

Публикация уже собрала более 130 тысяч лайков.