20 декабря 2025, 11:53
ФОТО. Итальянская журналистка свела фанатов с ума новым сексуальным образом

Дилетта Леотта вызвала фурор новым выходом

Instagram. Дилетта Леотта

Итальянская спортивная журналистка и телеведущая Дилетта Леотта опубликовала новый пост в своем Instagram.

На фотографиях Леотта предстала в роскошном вечернем платье с открытой спиной, подчеркнув не только элегантность, но и свою выразительную сексуальность.

В комментариях поклонники массово засыпали Дилетту комплиментами, называя ее «абсолютной красавицей», «идеалом» и «самой сексуальной женщиной в спортивном мире».

Публикация уже собрала более 130 тысяч лайков.

Andromed
Не пощастило Каріусу з кар'єрою, за то пощастило з дівчиною)
Ответить
0
Перець
Ну дуже  спортивна новина 
Ответить
0
