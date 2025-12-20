ФОТО. Итальянская журналистка свела фанатов с ума новым сексуальным образом
Дилетта Леотта вызвала фурор новым выходом
Итальянская спортивная журналистка и телеведущая Дилетта Леотта опубликовала новый пост в своем Instagram.
На фотографиях Леотта предстала в роскошном вечернем платье с открытой спиной, подчеркнув не только элегантность, но и свою выразительную сексуальность.
В комментариях поклонники массово засыпали Дилетту комплиментами, называя ее «абсолютной красавицей», «идеалом» и «самой сексуальной женщиной в спортивном мире».
Публикация уже собрала более 130 тысяч лайков.
