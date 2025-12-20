Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги Украины неожиданно попрощался с украинцем
Украина. Первая лига
20 декабря 2025, 12:16
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги Украины неожиданно попрощался с украинцем

Андрей Бей покинул расположение тернопольской «Нивы»

ФК Нива. Андрей Бей

Украинский полузащитник Андрей Бей официально покинул расположение тернопольской Нивы. Об этом сообщила клубная пресс-служба.

«Желаем удачи в дальнейшей карьере и новых свершений», – говорится в сообщении пресс-службы.

По официальной информации, клуб и футболист решили не продлевать контракт, действие которого истекало 31 января 2026 года. О причинах такого решения не сообщается.

Андрей присоединился к тернопольской команде летом 2022 года и за это время провел на поле 91 матч - больше среди игроков, которые сейчас остаются в команде. В последние полгода Андрей преимущественно выходил на поле из ряда запасных, однако сумел отличиться тремя голами.

Олег Вахоцкий
