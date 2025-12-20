Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
20 декабря 2025, 11:39
Шахтер ушел в отпуск. Известно, где проведут зимние сборы

«Горняки» выйдут из отпуска 14 января

Шахтер ушел в отпуск. Известно, где проведут зимние сборы
ФК Шахтер Донецк.

Донецкий Шахтер ушел в отпуск после заключительного матча группового этапа Лиги конференций, где подопечные Арды Турана сыграли вничью с хорватской Риекой (0:0).

«Это были невероятно насыщенные 6 месяцев 🧡 «Шахтер» ушел в отпуск 🙌», – говорится в сообщении.

По информации клубной пресс-службы, зимние сборы команда Арды Турана проведет в Турции – 14 января «Шахтер» планирует собраться в Анталье. Детальнее о планах подготовки и спаррингах будет известно позже.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Шахтер занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 35 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей. Подопечные Турана также квалифицировались в 1/8 финала Лиги конференций.

