ФОТО. Звезда Челси встречается с пышногрудой блондинкой. Она – топ

Футболист «Челси» и сборной Англии Коул Палмер, похоже, начал новый этап в личной жизни.

Английского футболиста заметили на прогулке в Лондоне с новой избранницей – Оливией Холдер.

Как сообщает Daily Mail, 23-летний игрок вместе с девушкой посетил Winter Wonderland в Гайд-парке в четверг, 18 декабря. Для вечернего выхода Палмер пытался остаться незамеченным – он появился в балаклаве и худи, скрывая лицо.

Примечательно, что именно это место футболист посещал и в прошлом году вместе со своей бывшей девушкой Конни Грейс. Пару заметили на аттракционах, где они выиграли два крупных приза, после чего гуляли по парку с большими мягкими игрушками в руках.

Известно, что Оливия Холдер вместе с сестрой владеет бьюти-клиникой в Бромли. Точные сроки их отношений пока неизвестны, однако на этой неделе девушка публиковала фотографии со «Стэмфорд Бридж» в своем Instagram. Также Палмер и Холдер подписаны друг на друга в социальных сетях.

Напомним, Коул Палмер расстался со своей предыдущей партнершей в июле – вскоре после того, как «Челси» выиграл Клубный чемпионат мира. Тогда пара отписалась друг от друга в соцсетях.