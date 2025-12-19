В субботу, 20 декабря, состоится поединок 17-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Вест Хэмом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Манчестер Сити

Команда Пепа Гвардиолы в текущем сезоне демонстрирует по-настоящему хороший футбол. После 16 туров Премьер-лиги на счету горожан есть 34 зачетных пункта, позволяющих им занимать 2-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от лидера, «Арсенала», совсем небольшое – всего 2 очка. В Кубке английской лиги «Манчестер Сити» квалифицировался в полуфинал, где встретится с «Ньюкаслом».

В Лиге чемпионов англичане тоже выглядят уверенно. После 6 матчей клуб получил 13 баллов, что позволяет ему находиться на 4-м месте турнирной таблицы. Команда уже гарантированно сыграет в плей-офф, осталось только определить, с какой стадии она начнет свой путь.

Вест Хэм

А вот лондонский клуб переживает далеко не самый лучший период. За 16 туров чемпионата Англии в текущем сезоне «молотобойцам» удалось добыть в борьбе лишь 13 очков, благодаря которым они и занимают 18-е место. От безопасной зоны клуб пока отстает на 3 зачетных пункта.

Из Кубка английской лиги «Вест Хэм» вылетел еще на стадии 1/32 финала от кризисного «Вулверхэмптона».

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами полное преимущество имеет «Манчестер Сити». За этот отрезок горожане одержали 5 побед с общим счетом 16:4.

Интересные факты

«Вест Хэм» не может победить уже в 5-х матчах подряд. На счету команды за это время 3 ничьих и 2 поражения.

В то же время победная серия "Манчестер Сити» длится уже 6 матчей подряд.

«Манчестер Сити» забил 38 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – лучший результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 3 с коэффициентом 1.5.