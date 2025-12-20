Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Леванте – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Леванте
20.12.2025 17:15 - : -
Реал Сосьедад
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
20 декабря 2025, 02:17 |
16
0

Леванте – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 20 декабря и начнется в 17:15 по Киеву

20 декабря 2025, 02:17 |
16
0
Леванте – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

20 декабря на Сьютат де Валенсия пройдет матч 17-го тура Примеры Испании, в котором Леванте встретится с Реалом Сосьедад.

Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Леванте

Команда никогда не блистала, но все же имеет в своей истории достаточно успешный дебют в еврокубке. Но тот опыт был разовым, а вот в Сегунду она падает достаточно часто. Более того, после очередного вылета футболисты застряли на более низком уровне. Но все же в прошлом сезоне, под руководством Калеро, удалось набрать достаточно очков, чтобы наконец-то вернуться.

Но сейчас Хулиан уже без работы - его уволили в самом конце осени. Все довольно логично: проигрывая две трети матчей, новичок держится на самом дне турнирной таблицы. Кстати, решение уволить недавно успешного тренера не помогло: с Осасуной, потенциальным конкурентом в борьбе за выживание, уже без него уступили 0:2. Потом была пауза - из-за ливней не получилось сыграть с соседом - Вильярреалом.

Реал Сосьедад

Клуб совсем недавно брал кубок Испании, завоевывал четвертое место в Примере и проходил в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе, оставив за спиной опытный Интер. И все это было при Альгуасиле. Но летом с ним расстались, причем закономерно: после всех тех успехов футболисты регрессировали второй сезон подряд, закончив весной на одиннадцатой позиции.

Летом в Сан-Себастьяне сделали ставку на Серхио Франсиско, еще одного своего специалиста. Казалось, что после тяжелого старта, во второй половине осени, команда наконец-то прибавила. Но вот уже в трех турах кряду в Примере были только поражения - не только с сильным Вильярреалом, но и Алавесом и Жироной. И разве что в кубке получается и дальше радовать болельщиков - на этой неделе за счет гола на 90+6 минуте выбили Эльденсе.

Статистика личных встреч

В четырех крайних поединках клубы строго побеждали друг друга на своем поле.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в успех гостей. Тут рекомендуем ставить на их победу с форой 0 (коэффициент - 1,60).

Прогноз Sport.ua
Леванте
20 декабря 2025 -
17:15
Реал Сосьедад
Фора Реала Сосьедад (0) 1.60 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Лацио – Кремонезе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Ювентус – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Фонтене – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Франции
Леванте Реал Сосьедад Ла Лига Ла Лига - betking чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал Мадрид – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 20 декабря 2025, 02:26 0
Реал Мадрид – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Мадрид – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 20 декабря и начнется в 22:00 по Киеву

Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
Футбол | 19 декабря 2025, 21:42 9
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение

Батагов заинтересовал португальский гранд

Где смотреть онлайн бой в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Джейк Пол
Бокс | 19.12.2025, 10:07
Где смотреть онлайн бой в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Джейк Пол
Где смотреть онлайн бой в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Джейк Пол
Лига конференций. Итоговая турнирная таблица: Шахтер вышел в 1/8 финала
Футбол | 19.12.2025, 06:05
Лига конференций. Итоговая турнирная таблица: Шахтер вышел в 1/8 финала
Лига конференций. Итоговая турнирная таблица: Шахтер вышел в 1/8 финала
Шевалье принял важное решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ
Футбол | 19.12.2025, 14:57
Шевалье принял важное решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ
Шевалье принял важное решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Миколенко неожиданно решил подписать 19-кратный чемпион страны
Миколенко неожиданно решил подписать 19-кратный чемпион страны
18.12.2025, 08:34 5
Футбол
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определены 4 возможных соперника Шахтера
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определены 4 возможных соперника Шахтера
19.12.2025, 06:23 66
Футбол
ФИФА придумала новый турнир. Пригласили и сборную россии
ФИФА придумала новый турнир. Пригласили и сборную россии
19.12.2025, 03:59 6
Футбол
Шапаренко решил подписать 16-кратный чемпион европейского чемпионата
Шапаренко решил подписать 16-кратный чемпион европейского чемпионата
19.12.2025, 08:54 11
Футбол
Президент Польши обиделся на Усика. Лидер страны отменил встречу с боксером
Президент Польши обиделся на Усика. Лидер страны отменил встречу с боксером
18.12.2025, 08:56 5
Бокс
Боб АРУМ: «Что это за ужасное судейство? Он выиграл – это несправедливо»
Боб АРУМ: «Что это за ужасное судейство? Он выиграл – это несправедливо»
19.12.2025, 09:33 4
Бокс
Дерек ЧИСОРА: «То, что делает Усик – неправильно. Я слышал, что он...»
Дерек ЧИСОРА: «То, что делает Усик – неправильно. Я слышал, что он...»
18.12.2025, 07:22 2
Бокс
Костюк выступил с заявлением о Ярмоленко после назначения главным тренером
Костюк выступил с заявлением о Ярмоленко после назначения главным тренером
18.12.2025, 05:22 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем