20 декабря на Сьютат де Валенсия пройдет матч 17-го тура Примеры Испании, в котором Леванте встретится с Реалом Сосьедад.

Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Леванте

Команда никогда не блистала, но все же имеет в своей истории достаточно успешный дебют в еврокубке. Но тот опыт был разовым, а вот в Сегунду она падает достаточно часто. Более того, после очередного вылета футболисты застряли на более низком уровне. Но все же в прошлом сезоне, под руководством Калеро, удалось набрать достаточно очков, чтобы наконец-то вернуться.

Но сейчас Хулиан уже без работы - его уволили в самом конце осени. Все довольно логично: проигрывая две трети матчей, новичок держится на самом дне турнирной таблицы. Кстати, решение уволить недавно успешного тренера не помогло: с Осасуной, потенциальным конкурентом в борьбе за выживание, уже без него уступили 0:2. Потом была пауза - из-за ливней не получилось сыграть с соседом - Вильярреалом.

Реал Сосьедад

Клуб совсем недавно брал кубок Испании, завоевывал четвертое место в Примере и проходил в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе, оставив за спиной опытный Интер. И все это было при Альгуасиле. Но летом с ним расстались, причем закономерно: после всех тех успехов футболисты регрессировали второй сезон подряд, закончив весной на одиннадцатой позиции.

Летом в Сан-Себастьяне сделали ставку на Серхио Франсиско, еще одного своего специалиста. Казалось, что после тяжелого старта, во второй половине осени, команда наконец-то прибавила. Но вот уже в трех турах кряду в Примере были только поражения - не только с сильным Вильярреалом, но и Алавесом и Жироной. И разве что в кубке получается и дальше радовать болельщиков - на этой неделе за счет гола на 90+6 минуте выбили Эльденсе.

Статистика личных встреч

В четырех крайних поединках клубы строго побеждали друг друга на своем поле.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в успех гостей. Тут рекомендуем ставить на их победу с форой 0 (коэффициент - 1,60).