Экс-игрок сборной Украины назвал позиции, которые необходимо усилить Динамо

Бывший игрок национальной сборной Украины Игорь Жабченко эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о последнем поединке в основном раунде Лиги конференций «Динамо» – «Ноа», в котором киевляне взяли верх над армянским клубом – 2:0.

«Мне нравится тот футбол, в который в последнее время пытаются играть динамовцы. Они нагнетают темп, своей активностью усложняют сопернику контроль мяча и главное, что стали часто использовать вертикальные передачи.

Прекрасно отдаю себе отчет, что в последней игре киевлян много выходило на фоне такого скромного оппонента, как «Ноа», но важно, что в действиях подопечных Игоря Костюка чувствовалась уверенность, они своей игрой могли влиять на ход событий на футбольном поле. А здесь уже без хорошей организации игры не обойтись.

Поэтому, несмотря на пессимистические прогнозы некоторых экспертов, в Люблине динамовцы убедительно победили и с приподнятым настроением ушли в отпуск, хотя и досрочно сошли с дистанции Лиги конференций.

Что дальше? Я верю в Костюка, у него в «Динамо» все должно получиться. Своей многолетней плодотворной работой со сменой он заслужил быть у руля главной команды.

В «Динамо» действительно талантливые резервисты. Вот хотя бы свежие примеры: близкий к основе левый полузащитник Богдан Редушко, а на противоположном фланге феерит юный Иван Андрейко, убежденный, что это будущее прославленного клуба.

Но пока киевлянам еще не обойтись без качественного усиления опытными исполнителями. Речь идет о стопере, атакующем полузащитнике и нападающем. Тогда с киевлянами снова все начнут считаться».