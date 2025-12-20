Экс-игрок сборной Украины назвал позиции, которые необходимо усилить Динамо
Победа киевского клуба над «Ноа» является заслуженой, считает Игорь Жабченко
Бывший игрок национальной сборной Украины Игорь Жабченко эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о последнем поединке в основном раунде Лиги конференций «Динамо» – «Ноа», в котором киевляне взяли верх над армянским клубом – 2:0.
«Мне нравится тот футбол, в который в последнее время пытаются играть динамовцы. Они нагнетают темп, своей активностью усложняют сопернику контроль мяча и главное, что стали часто использовать вертикальные передачи.
Прекрасно отдаю себе отчет, что в последней игре киевлян много выходило на фоне такого скромного оппонента, как «Ноа», но важно, что в действиях подопечных Игоря Костюка чувствовалась уверенность, они своей игрой могли влиять на ход событий на футбольном поле. А здесь уже без хорошей организации игры не обойтись.
Поэтому, несмотря на пессимистические прогнозы некоторых экспертов, в Люблине динамовцы убедительно победили и с приподнятым настроением ушли в отпуск, хотя и досрочно сошли с дистанции Лиги конференций.
Что дальше? Я верю в Костюка, у него в «Динамо» все должно получиться. Своей многолетней плодотворной работой со сменой он заслужил быть у руля главной команды.
В «Динамо» действительно талантливые резервисты. Вот хотя бы свежие примеры: близкий к основе левый полузащитник Богдан Редушко, а на противоположном фланге феерит юный Иван Андрейко, убежденный, что это будущее прославленного клуба.
Но пока киевлянам еще не обойтись без качественного усиления опытными исполнителями. Речь идет о стопере, атакующем полузащитнике и нападающем. Тогда с киевлянами снова все начнут считаться».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 20 декабря в 19:30 по Киеву
Сообщалось, что украинцем интересуется «Актобе»