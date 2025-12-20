Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. РБ Лейпциг – Байер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Чемпионат Германии
РБ Лейпциг
20.12.2025 19:30 - : -
Байер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
20 декабря 2025, 02:29 | Обновлено 20 декабря 2025, 02:30
12
0

РБ Лейпциг – Байер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Поединок состоится 20 декабря в 19:30 по Киеву

20 декабря 2025, 02:29 | Обновлено 20 декабря 2025, 02:30
12
0
РБ Лейпциг – Байер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

20 декабря на Ред Булл Арена пройдет матч 15-го тура Бундеслиги 1 Германии, в котором РБ Лейпциг встретится с Байером.

Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

РБ Лейпциг

Команда все еще максимально ненавидима на родине. Но при этом она ухитрялась добиваться и хороших результатов непосредственно на футбольном поле, и при этом отлично зарабатывать, продавая раскрученных здесь игроков. Схема сломалась только в прошлом сезоне: сначала не получилось выйти в плей-офф Лиги чемпионов, а в итоге закончили на седьмом месте в итоговой таблице на внутренней арене. Причем из-за победы Штутгарта в кубке даже в Лигу конференций пропуск не дали!

С другой стороны, так новый наставник, Оле Вернер, получил возможность спокойно готовить своих подопечных к задачам максимально отвоевать позиции. В целом, получается многое, но после 1:3 с Унионом, формально оставаясь на втором месте, позволили себя догнать по очкам дортмундской Боруссии.

Байер

Клуб в прошлом сезоне пытался не сильно падать с вершин 2023/2024, когда был золотой дубль. В итоге все-таки без особенных шансов отдали серебряную салатницу Баварии, закончив вторыми. А в кубке ухитрились проиграть на подступах к финалу. Еще и летом после этого проект покинул как Хаби Алонсо, так и многие ведущие игроки.

Преемник испанца, тен Хаг, в чем-то стал заложником ситуации. Но и сам усугубил ее, рассорившись со всеми, и в итоге был уволен уже к осени. С другой стороны, ведь нынешний наставник, Юлманд, стабилизировал ситуацию. Да, осечки случаются, чего стоит 2:7 от ПСЖ и 0:2 с Аугсбургом. Но в целом все налаживается: в Лиге чемпионов собрано девять очков, в кубке выбили Боруссию, обыграв ее в Дортмунде, в Бундеслиге после 2:0 с Кельном сейчас удается идти четвертым.

Статистика личных встреч

У Байера было три победы кряду. Но в прошлом сезоне он взял одно очко в двух поединках.

Прогноз

Букмекерские конторы рассматривают как фаворита хозяев. Но у них сильный соперник - тут лучше брать тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,8).

Прогноз Sport.ua
РБ Лейпциг
20 декабря 2025 -
19:30
Байер
Тотал больше 3.0 1.80 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Лацио – Кремонезе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Ювентус – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Фонтене – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Франции
РБ Лейпциг Байер чемпионат Германии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сетка плей-офф Лиги конференций. Определены 4 возможных соперника Шахтера
Футбол | 19 декабря 2025, 06:23 66
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определены 4 возможных соперника Шахтера
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определены 4 возможных соперника Шахтера

Потенциальные оппоненты горняков: КуПС, Шкендия, Лех Познань, Самсунспор

Какой пещерный стыд. Костюка раскритиковали за сексистское высказывание
Футбол | 19 декабря 2025, 20:43 15
Какой пещерный стыд. Костюка раскритиковали за сексистское высказывание
Какой пещерный стыд. Костюка раскритиковали за сексистское высказывание

Коуч Динамо сказал журналистке: «Вы женщина, а уже разбираетесь как специалист»

Леванте – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 20.12.2025, 02:17
Леванте – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Леванте – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Шевалье принял важное решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ
Футбол | 19.12.2025, 14:57
Шевалье принял важное решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ
Шевалье принял важное решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ
Андрей Ярмоленко составил компанию Александру Шовковскому
Футбол | 19.12.2025, 11:01
Андрей Ярмоленко составил компанию Александру Шовковскому
Андрей Ярмоленко составил компанию Александру Шовковскому
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФИФА придумала новый турнир. Пригласили и сборную россии
ФИФА придумала новый турнир. Пригласили и сборную россии
19.12.2025, 03:59 6
Футбол
Шапаренко решил подписать 16-кратный чемпион европейского чемпионата
Шапаренко решил подписать 16-кратный чемпион европейского чемпионата
19.12.2025, 08:54 11
Футбол
Миколенко неожиданно решил подписать 19-кратный чемпион страны
Миколенко неожиданно решил подписать 19-кратный чемпион страны
18.12.2025, 08:34 5
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «То, что делает Усик – неправильно. Я слышал, что он...»
Дерек ЧИСОРА: «То, что делает Усик – неправильно. Я слышал, что он...»
18.12.2025, 07:22 2
Бокс
Машины, завод, бумаги. Усик подробно рассказал о своем бизнесе вне бокса
Машины, завод, бумаги. Усик подробно рассказал о своем бизнесе вне бокса
18.12.2025, 08:05 9
Бокс
Готовится трансфер Ярмоленко. Динамо может попрощаться с легендой
Готовится трансфер Ярмоленко. Динамо может попрощаться с легендой
19.12.2025, 19:06 7
Футбол
Боб АРУМ: «Что это за ужасное судейство? Он выиграл – это несправедливо»
Боб АРУМ: «Что это за ужасное судейство? Он выиграл – это несправедливо»
19.12.2025, 09:33 4
Бокс
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
18.12.2025, 06:23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем