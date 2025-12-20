20 декабря на Ред Булл Арена пройдет матч 15-го тура Бундеслиги 1 Германии, в котором РБ Лейпциг встретится с Байером.

Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

РБ Лейпциг

Команда все еще максимально ненавидима на родине. Но при этом она ухитрялась добиваться и хороших результатов непосредственно на футбольном поле, и при этом отлично зарабатывать, продавая раскрученных здесь игроков. Схема сломалась только в прошлом сезоне: сначала не получилось выйти в плей-офф Лиги чемпионов, а в итоге закончили на седьмом месте в итоговой таблице на внутренней арене. Причем из-за победы Штутгарта в кубке даже в Лигу конференций пропуск не дали!

С другой стороны, так новый наставник, Оле Вернер, получил возможность спокойно готовить своих подопечных к задачам максимально отвоевать позиции. В целом, получается многое, но после 1:3 с Унионом, формально оставаясь на втором месте, позволили себя догнать по очкам дортмундской Боруссии.

Байер

Клуб в прошлом сезоне пытался не сильно падать с вершин 2023/2024, когда был золотой дубль. В итоге все-таки без особенных шансов отдали серебряную салатницу Баварии, закончив вторыми. А в кубке ухитрились проиграть на подступах к финалу. Еще и летом после этого проект покинул как Хаби Алонсо, так и многие ведущие игроки.

Преемник испанца, тен Хаг, в чем-то стал заложником ситуации. Но и сам усугубил ее, рассорившись со всеми, и в итоге был уволен уже к осени. С другой стороны, ведь нынешний наставник, Юлманд, стабилизировал ситуацию. Да, осечки случаются, чего стоит 2:7 от ПСЖ и 0:2 с Аугсбургом. Но в целом все налаживается: в Лиге чемпионов собрано девять очков, в кубке выбили Боруссию, обыграв ее в Дортмунде, в Бундеслиге после 2:0 с Кельном сейчас удается идти четвертым.

Статистика личных встреч

У Байера было три победы кряду. Но в прошлом сезоне он взял одно очко в двух поединках.

Прогноз

Букмекерские конторы рассматривают как фаворита хозяев. Но у них сильный соперник - тут лучше брать тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,8).