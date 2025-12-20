С голом в компенсированное время. Байер в гостях обыграл РБ Лейпциг
Команда из Леверкузена добыла победу со счетом 3:1
В субботу, 20 декабря, состоялся матч 16-го тура чемпионата Германии, в котором встретились «РБ Лейпциг» и «Байер».
Поединок проходил на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге.
Первыми вперед вышли хозяева благодаря голу Шлагера, но на мяч австрийца «аптекари» по ходу матча ответили своими тремя точными ударами.
С 29 очками «Байер» стал третьим в таблице. «РБ Лейпциг» с 29 очками – четвертый.
Чемпионат германии по футболу . 16-й тур
РБ Лейпциг – Байер – 1:3
Голы: Шлагер, 35 – Террье, 40, Шик, 44, Кулбрез, 90+7
