С голом в компенсированное время. Байер в гостях обыграл РБ Лейпциг

В субботу, 20 декабря, состоялся матч 16-го тура чемпионата Германии, в котором встретились «РБ Лейпциг» и «Байер».

Поединок проходил на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге.

Первыми вперед вышли хозяева благодаря голу Шлагера, но на мяч австрийца «аптекари» по ходу матча ответили своими тремя точными ударами.

С 29 очками «Байер» стал третьим в таблице. «РБ Лейпциг» с 29 очками – четвертый.

Чемпионат германии по футболу . 16-й тур

РБ Лейпциг – Байер – 1:3

Голы: Шлагер, 35 – Террье, 40, Шик, 44, Кулбрез, 90+7

Getty Images/Global Images Ukraine.

