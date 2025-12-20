Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. С голом в компенсированное время. Байер в гостях обыграл РБ Лейпциг
Чемпионат Германии
РБ Лейпциг
20.12.2025 19:30 – FT 1 : 3
Байер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
20 декабря 2025, 21:35 | Обновлено 20 декабря 2025, 21:36
63
0

С голом в компенсированное время. Байер в гостях обыграл РБ Лейпциг

Команда из Леверкузена добыла победу со счетом 3:1

20 декабря 2025, 21:35 | Обновлено 20 декабря 2025, 21:36
63
0
С голом в компенсированное время. Байер в гостях обыграл РБ Лейпциг
Getty Images/Global Images Ukraine. Байер

В субботу, 20 декабря, состоялся матч 16-го тура чемпионата Германии, в котором встретились «РБ Лейпциг» и «Байер».

Поединок проходил на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первыми вперед вышли хозяева благодаря голу Шлагера, но на мяч австрийца «аптекари» по ходу матча ответили своими тремя точными ударами.

С 29 очками «Байер» стал третьим в таблице. «РБ Лейпциг» с 29 очками – четвертый.

Чемпионат германии по футболу . 16-й тур

РБ Лейпциг – Байер – 1:3

Голы: Шлагер, 35 – Террье, 40, Шик, 44, Кулбрез, 90+7

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

По теме:
РБ Лейпциг – Байер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Суперматч Фрайбурга и Вольфсбурга, Хоффенхайм в топ-4, осечка Айнтрахта
Немецкий клуб пригласил на просмотр скандального экс-игрока сборной Украины
РБ Лейпциг Байер чемпионат Германии по футболу Бундеслига Мартин Террье Ксавер Шлагер Патрик Шик
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футболист Динамо может сенсационно перебраться в Китай. Сделано предложение
Футбол | 20 декабря 2025, 17:28 6
Футболист Динамо может сенсационно перебраться в Китай. Сделано предложение
Футболист Динамо может сенсационно перебраться в Китай. Сделано предложение

На Витиньо нацелился «Ляонин Тирен»

В Олимпиакосе приняли неожиданное решение по Яремчуку
Футбол | 20 декабря 2025, 19:54 1
В Олимпиакосе приняли неожиданное решение по Яремчуку
В Олимпиакосе приняли неожиданное решение по Яремчуку

Украинец выйдет со стартовых минут матча с «Кифисией»

Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
Бокс | 20.12.2025, 09:44
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
Шоу в Майами. Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола в 6-м раунде
Бокс | 20.12.2025, 07:01
Шоу в Майами. Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола в 6-м раунде
Шоу в Майами. Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола в 6-м раунде
Анонс 17-го тура АПЛ. В понедельник без Ман Юнайтед, Тоттенхэм vs Ливерпуль
Футбол | 20.12.2025, 01:07
Анонс 17-го тура АПЛ. В понедельник без Ман Юнайтед, Тоттенхэм vs Ливерпуль
Анонс 17-го тура АПЛ. В понедельник без Ман Юнайтед, Тоттенхэм vs Ливерпуль
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лука Модрич обратился к Лунину после того, как тот стал капитаном Реала
Лука Модрич обратился к Лунину после того, как тот стал капитаном Реала
20.12.2025, 04:02 2
Футбол
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
20.12.2025, 15:44 9
Футбол
КРАСЮК: «Бой Джошуа – Пол – это сон при температуре 39, но у Джейка...»
КРАСЮК: «Бой Джошуа – Пол – это сон при температуре 39, но у Джейка...»
20.12.2025, 12:55 2
Бокс
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
20.12.2025, 08:49 17
Футбол
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определены 4 возможных соперника Шахтера
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определены 4 возможных соперника Шахтера
19.12.2025, 06:23 66
Футбол
Лига конференций. Итоговая турнирная таблица: Шахтер вышел в 1/8 финала
Лига конференций. Итоговая турнирная таблица: Шахтер вышел в 1/8 финала
19.12.2025, 06:05 25
Футбол
Чемпионский спурт. Ханна Эберг выиграла спринт, обойдя Жанмонно в Анси
Чемпионский спурт. Ханна Эберг выиграла спринт, обойдя Жанмонно в Анси
18.12.2025, 16:25 4
Биатлон
УАЙЛДЕР: «Извините, но он бы победил Усика. Никто не одолеет его»
УАЙЛДЕР: «Извините, но он бы победил Усика. Никто не одолеет его»
18.12.2025, 21:01 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем