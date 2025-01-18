Кварацхелия в ПСЖ: Хвича в Париже выиграл только в зарплате

Главный футбольный переход зимнего трансферного окна-2025 уже состоялся. Во всяком случае, так судачат в французской и итальянской спортивной прессе. Ведущий полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия за семьдесят миллионов евро плюс бонусы перебрался в стан бессменного чемпиона Франции – «ПСЖ».

Несомненно, что грузинского вингера взяли в «Сен-Жермен» на еще не остывшее место Килиана Мбаппе. Подтверждением этой несложной теории косвенно (а может и прямо) можно считать игровой номер, которым наградили Квару в Париже (седьмой).

Стало быть, «Париж» не только серьезно рассчитывает на новичка, но и видит в нем уже сейчас главную звезду. О чем, опять-таки, косвенно, можно судить по первым словам президента парижского клуба Аль-Хелаифи, сказанным на презентации новичка.

Интерес «ПСЖ» к Кварацхелии нельзя назвать случайным или спонтанным. Это все-таки не тот случай, когда, например, «Барселона», потерявшая Неймара, лихорадочно искала ему замену. И в итоге потратила деньги на первого встречного. А по факту на то, что плохо лежит (Дембеле).

Парижане хотели приобрести Хвичу еще прошлым летом. Сразу после того, как Мбаппе оставил их с носом и укатил в Мадрид. Уже тогда «трехцветные» согласовали личный контракт с грузинским полузащитником «Наполи». Сделка была фактически на мази. И наверняка состоялась бы. Если бы «ПСЖ» вел переговоры не только с футболистом «Наполи», но и с самим неаполитанским клубом.

В итоге президент «партенопеи» Де Лаурентис обиделся, и потребовал за Хвичу сумасшедшие даже для «ПСЖ» деньги – порядка 150 миллионов евро. По факту получается сейчас, что «Наполи» продал главный на данный момент свой ликвидный товар в два раза дешевле, нежели просил изначально. Однако, если учесть, что в свое время южане приобрели Хвичу у батумского «Динамо» за чуть более 13 миллионов евро, то можно сделать элементарный вывод, что «Наполи» в итоге не остался в обиде.

В принципе, кто-кто, а «Наполи» умеет делать деньги на своих футболистах. И в этой связи можно вспомнить не только «обдираловку» «Ювентуса», которому впарили Игуаина за 90 миллионов. Но и, например, Кавани, перешедший в свое время из Неаполя именно в «ПСЖ» и ставший для парижских болельщиков настоящей иконой.

Кстати, между «Наполи» и «ПСЖ» на данный момент сложились тесные связи. Назовем их экономическими. Кроме Кавани и вот теперь Кварацхелии, по пути из Неаполя в Париж проследовали еще Фабиан Руис и Эсекьель Лавесси. И на трансферах всех этих товарищей Де Лаурентис заработал приличные деньги.

Почему не заработал еще более приличные деньги на «Кварадоне»? Да все просто. Грузин не захотел продлевать истекающий в 2027 году контракт, и «Наполи» от греха подальше решил от него избавиться. Пока на рынке был спрос.

Спрос действительно был, ведь, помимо «Сен-Жермен», на Хвичу претендовал и «Ливерпуль». Однако таких денег, какие выложил за грузина «ПСЖ», у мерсисайдцев сейчас нет. Да и сам футболист хотел именно в Париж.

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Все сложилось вроде бы. Для всех, ведь и Аль-Хелаифи, и Кварацхелия почти в унисон говорят о сбывшейся мечте. К тому же, на новом рабочем месте Хвича будет получать в пять раз больше (было 1,6 млн евро в год, станет 8 млн). Но в данном случае, на мой субъективный взгляд, не все так гладко. И по факту «главный трансфер нынешней зимы» вполне может оказаться громким провалом. И вот почему.

Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

Аль-Хелаифи в данном контексте выходил на трансферный рынок не столько для того, чтобы приобрести игрока нужного амплуа, сколько для того, чтобы купить звезду. И амплуа этой звезды играет второстепенную роль. Главное – звучность фамилии.

Нечто подобное летом попытался провернуть (точнее, провернул) всемогущий президент «Мадрида» Перес, ангажировав Мбаппе. На поверку оказалось, что капитан сборной Франции не очень сочетаем с лучшим футболистом мира Винисиусом. В случае с Кварацхелией может получиться похожая картина.

Хвича по амплуа – левофланговый вингер. Именно в этой роли он блистал в «Наполи». Особенно в чемпионском для «партенопеи» сезоне. Однако сейчас у «ПСЖ» уже есть системообразующий игрок на левой фланге полузащиты – Брэдли Баркола.

Молодое французское дарование сейчас считается едва ли не главным бриллиантом «ПСЖ». В его активе – 11 забитых мячей в 26 матчах в нынешнем сезоне. У Хвичи, кстати, в нынешнем сезоне статистика «так себе»: 5 голов в 19 поединках. По результативным передачам у свежеиспеченных одноклубников паритет – по три.

Баркола на левом фланге, Дембеле – на правом. Эта нынешняя связка «ПСЖ» работала практически идеально. И под эту связку «Парижу» кровь из носу нужен был центрфорвард. Забивной центрфорвард. Такой, как Кавани. Но вместо нападающего Аль-Хелаифи покупает вингера. Вингера, который по профильным характеристикам уступает игроку, который уже есть в наличии.

Стало быть, Хвича будет играть чистого нападающего? Свежо преданье, но верится с трудом. Коль Кварацхелии вместе с комплиментами и авансами выдали еще и седьмой номер, именно его видят на позиции левого вингера. Президент «ПСЖ» видит.

А как это видит Луис Энрике? Наверняка, у испанца на сей счет есть свое мнение. Однако, похоже, босс клуба об этом мнении главного тренера не поинтересовался.

Посему получается, что Луису нужно будет делать непростой выбор. Или усаживать на скамейку лучшего (Баркола), или перепрофилировать одного из конкурентов в «девятку», что тоже весьма непростое задание.

Подобное задание Анчелотти до сих пор решает в лучшем клубе мира. И не может решить. Не стоит особо удивляться, если и Луис Энрике не решит. Хотя в данном случае тренеру «ПСЖ» можно лишь посочувствовать.