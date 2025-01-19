ДЕВУШКА ДНЯ. Самая сексуальная рефери футбольного мира. Кто она?
Знакомимся с Эче Наз Агаче
Эче Наз Агаче – одна из самых красивых рефери в мировом футболе.
Наша сегодняшняшняя героиня побеждала в прошлом году на конкурсе «Мисс Средиземноморья».
Девушка обратила на себя внимание мировых СМИ, отсудив товарищеский матч между «Динамо» Загреб (тренером которого является титулованный Фабио Каннаваро) и Леха из Познани.
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Эче Наз Агаче работала в качестве 4-го арбитра и привлекла множество влюбленных взглядов – после матча некоторые футболисты очень хотели познакомиться с красавицей, пишет издание Sport.Fakt.
Эче строит карьеру футбольного арбитра и уже имеет разный опыт: опыт работы боковым арбитром, 4-м арбитром, и арбитром в поле.
Желаем девушке дальнейших успехов в карьере, так как она уже является украшением мирового футбола:
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