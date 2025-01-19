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19 января 2025, 02:06 | Обновлено 19 января 2025, 02:23
276
0

ДЕВУШКА ДНЯ. Самая сексуальная рефери футбольного мира. Кто она?

Знакомимся с Эче Наз Агаче

19 января 2025, 02:06 | Обновлено 19 января 2025, 02:23
276
0
ДЕВУШКА ДНЯ. Самая сексуальная рефери футбольного мира. Кто она?
Instagram. Эче Наз Агаче

Эче Наз Агаче – одна из самых красивых рефери в мировом футболе.

Наша сегодняшняшняя героиня побеждала в прошлом году на конкурсе «Мисс Средиземноморья».

Девушка обратила на себя внимание мировых СМИ, отсудив товарищеский матч между «Динамо» Загреб (тренером которого является титулованный Фабио Каннаваро) и Леха из Познани.

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Эче Наз Агаче работала в качестве 4-го арбитра и привлекла множество влюбленных взглядов – после матча некоторые футболисты очень хотели познакомиться с красавицей, пишет издание Sport.Fakt.

Эче строит карьеру футбольного арбитра и уже имеет разный опыт: опыт работы боковым арбитром, 4-м арбитром, и арбитром в поле.

Желаем девушке дальнейших успехов в карьере, так как она уже является украшением мирового футбола:

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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