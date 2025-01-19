Англия19 января 2025, 02:31 | Обновлено 19 января 2025, 03:00
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Лестер – Фулхэм – 0:2. Очередное поражение лис. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 22-го тура Английской Премьер-лиги
19 января 2025, 02:31 | Обновлено 19 января 2025, 03:00
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В субботу, 18 января, состоялся матч 22-го тура Английской Премьер-лиги между «Лестером» и «Фулхэмом».
Встреча прошла на Кинг Пауэр Стэдиум в Лестере.
Хозяева поля уступили в 7 последних матчах чемпионата Англии, а «Фулхэм» добыл 3 очка впервые за 4 тура.
Английская Премьер-лига. 22-й тур
Лестер – Фулхэм – 0:2
Голы: Смит-Роу, 48, Траоре, 68
Видеообзор матча:
События матча
68’
ГОЛ ! Мяч забил Адама Траоре (Фулхэм).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Эмиль Смит Роув (Фулхэм).
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