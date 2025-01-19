Лестер – Фулхэм – 0:2. Очередное поражение лис. Видео голов и обзор

В субботу, 18 января, состоялся матч 22-го тура Английской Премьер-лиги между «Лестером» и «Фулхэмом».

Встреча прошла на Кинг Пауэр Стэдиум в Лестере.

Хозяева поля уступили в 7 последних матчах чемпионата Англии, а «Фулхэм» добыл 3 очка впервые за 4 тура.

Английская Премьер-лига. 22-й тур

Лестер – Фулхэм – 0:2

Голы: Смит-Роу, 48, Траоре, 68

Видеообзор матча: