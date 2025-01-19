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Чемпионат Англии
Лестер
18.01.2025 17:00 – FT 0 : 2
Фулхэм
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Англия
19 января 2025, 02:31 | Обновлено 19 января 2025, 03:00
7
0

Лестер – Фулхэм – 0:2. Очередное поражение лис. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 22-го тура Английской Премьер-лиги

19 января 2025, 02:31 | Обновлено 19 января 2025, 03:00
7
0
Лестер – Фулхэм – 0:2. Очередное поражение лис. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Фулхэм

В субботу, 18 января, состоялся матч 22-го тура Английской Премьер-лиги между «Лестером» и «Фулхэмом».

Встреча прошла на Кинг Пауэр Стэдиум в Лестере.

Хозяева поля уступили в 7 последних матчах чемпионата Англии, а «Фулхэм» добыл 3 очка впервые за 4 тура.

Английская Премьер-лига. 22-й тур

Лестер – Фулхэм – 0:2

Голы: Смит-Роу, 48, Траоре, 68

Видеообзор матча:

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Адама Траоре (Фулхэм).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Эмиль Смит Роув (Фулхэм).
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Лестер Фулхэм Английская Премьер-лига Адама Траоре чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор Эмиль Смит-Роу
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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