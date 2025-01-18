У лидера были проблемы. ПСЖ на последних минутах вырвал победу у Ланса

В субботу, 18 января, состоялся матч 18-го тура Лиги 1 между «Лансом» и «ПСЖ».

Игра прошла на «Стад Феликс Болар» в Лансе.

В конце первого тайма нападающий хозяев М'Бала Нзола вывел свою команду вперед. Парижанам удалось сравнять счет лишь в начале второго тайма усилиями хавбека Фабиана Руиса. А гол именитого вингера Брэдли Барколы на 86-й минуте принес победу «ПСЖ».

В турнрной таблице «ПСЖ», набравший 46 очков, занимает первое место с отрывом от второй позиции в 10 пунктов. «Ланс» с 27 очками занимает седьмое место.

Лига 1. 18-й тур. 18 января

Ланс – ПСЖ – 1:2

Голы: Нзола, 36 – Руис, 59, Баркола, 86

Ренн – Брест – 1:2

Голы: Бла, 77 – Маньетти, 27, Ажорк, 73

Лион – Тулуза – 0:0

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