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18 января 2025, 23:59 |
66
0

У лидера были проблемы. ПСЖ на последних минутах вырвал победу у Ланса

Матч закончился со счетом 2:1 в пользу парижского клуба

18 января 2025, 23:59 |
66
0
У лидера были проблемы. ПСЖ на последних минутах вырвал победу у Ланса
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 18 января, состоялся матч 18-го тура Лиги 1 между «Лансом» и «ПСЖ».

Игра прошла на «Стад Феликс Болар» в Лансе.

В конце первого тайма нападающий хозяев М'Бала Нзола вывел свою команду вперед. Парижанам удалось сравнять счет лишь в начале второго тайма усилиями хавбека Фабиана Руиса. А гол именитого вингера Брэдли Барколы на 86-й минуте принес победу «ПСЖ».

В турнрной таблице «ПСЖ», набравший 46 очков, занимает первое место с отрывом от второй позиции в 10 пунктов. «Ланс» с 27 очками занимает седьмое место.

Лига 1. 18-й тур. 18 января

Ланс – ПСЖ – 1:2

Голы: Нзола, 36 – Руис, 59, Баркола, 86

Ренн – Брест – 1:2

Голы: Бла, 77 – Маньетти, 27, Ажорк, 73

Лион – Тулуза – 0:0

Фотогалерея:

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Брэдли Баркола ПСЖ Ланс Ланс - ПСЖ Фабиан Руис Ренн Брест (Франция) Лион Тулуза Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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