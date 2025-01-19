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19 января 2025, 01:21 |
234
1

Неудачные дубли. Как снимали видео о воссоединении Милевского и Алиева

Артем Милевский и Александр Алиев снова сыграют за одну команду

19 января 2025, 01:21 |
234
1
Неудачные дубли. Как снимали видео о воссоединении Милевского и Алиева
Instagram. Артем Милевский и Александр Алиев

Бывшые футболисты киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский и Александр Алиев воссоединились в клубе Медиалиги «IGNIS».

Клубная пресс-служба опубликовала забавное видео с неудачными дублями эпичного видео, в котором было объявлено о переходе Алиева.

Напомним, что ранее Александр выступал за другой киевский клуб – «PROFAN».

На съемочной площадке царила веселая атмосфера, а «кенты» отлично провели время.

Сегодня состоится матч «IGNIS» - «Ruh Media Team». 8-9 февраля в Винниках пройдет медиафутбольный турнир под названием UA Steel Cup.

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видео Артем Милевский Александр Алиев IGNIS Динамо Киев
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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MaximusOne
Коли вони вже женяться ?, а в Мілі була ж друга "подруга", ну то й що його звинувачували в "договорняках".
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