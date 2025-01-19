Неудачные дубли. Как снимали видео о воссоединении Милевского и Алиева
Артем Милевский и Александр Алиев снова сыграют за одну команду
Бывшые футболисты киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский и Александр Алиев воссоединились в клубе Медиалиги «IGNIS».
Клубная пресс-служба опубликовала забавное видео с неудачными дублями эпичного видео, в котором было объявлено о переходе Алиева.
Напомним, что ранее Александр выступал за другой киевский клуб – «PROFAN».
На съемочной площадке царила веселая атмосфера, а «кенты» отлично провели время.
Сегодня состоится матч «IGNIS» - «Ruh Media Team». 8-9 февраля в Винниках пройдет медиафутбольный турнир под названием UA Steel Cup.
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