Неудачные дубли. Как снимали видео о воссоединении Милевского и Алиева

Бывшые футболисты киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский и Александр Алиев воссоединились в клубе Медиалиги «IGNIS».

Клубная пресс-служба опубликовала забавное видео с неудачными дублями эпичного видео, в котором было объявлено о переходе Алиева.

Напомним, что ранее Александр выступал за другой киевский клуб – «PROFAN».

На съемочной площадке царила веселая атмосфера, а «кенты» отлично провели время.

Сегодня состоится матч «IGNIS» - «Ruh Media Team». 8-9 февраля в Винниках пройдет медиафутбольный турнир под названием UA Steel Cup.