ОФИЦИАЛЬНО. «Кенты снова вместе» Алиев сменил команду в медиалиге
Алиев перешел в киевский IGNIS
Украинский полузащитник Александр Алиев официально стал игроком IGNIS. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
«Миля + Алиев = IGNIS. Милевский и Алиев снова вместе в команде IGNIS. Легендарное воссоединение кентов», – лаконично говорится в сообщении.
Артём Милевский начал свою карьеру в медиалиге именно в IGNIS. Александр Алиев ранее выступал за другую киевскую команду – PROFAN. Именно в очной встрече этих двух команд игроки и помирились после продолжительной ссоры.
Уже в это воскресенье, 19 января, IGNIS сыграет против Ruh Media Team. 8-9 февраля в Винниках пройдет медиафутбольный турнир под названием UA Steel Cup.
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