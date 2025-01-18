ОФИЦИАЛЬНО. «Кенты снова вместе» Алиев сменил команду в медиалиге

Украинский полузащитник Александр Алиев официально стал игроком IGNIS. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

«Миля + Алиев = IGNIS. Милевский и Алиев снова вместе в команде IGNIS. Легендарное воссоединение кентов», – лаконично говорится в сообщении.

Артём Милевский начал свою карьеру в медиалиге именно в IGNIS. Александр Алиев ранее выступал за другую киевскую команду – PROFAN. Именно в очной встрече этих двух команд игроки и помирились после продолжительной ссоры.

Уже в это воскресенье, 19 января, IGNIS сыграет против Ruh Media Team. 8-9 февраля в Винниках пройдет медиафутбольный турнир под названием UA Steel Cup.