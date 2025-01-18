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18 января 2025, 21:43 |
658
2

ОФИЦИАЛЬНО. «Кенты снова вместе» Алиев сменил команду в медиалиге

Алиев перешел в киевский IGNIS

18 января 2025, 21:43 |
658
2
ОФИЦИАЛЬНО. «Кенты снова вместе» Алиев сменил команду в медиалиге
IGNIS. Милевский и Алиев

Украинский полузащитник Александр Алиев официально стал игроком IGNIS. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

«Миля + Алиев = IGNIS. Милевский и Алиев снова вместе в команде IGNIS. Легендарное воссоединение кентов», – лаконично говорится в сообщении.

Артём Милевский начал свою карьеру в медиалиге именно в IGNIS. Александр Алиев ранее выступал за другую киевскую команду – PROFAN. Именно в очной встрече этих двух команд игроки и помирились после продолжительной ссоры.

Уже в это воскресенье, 19 января, IGNIS сыграет против Ruh Media Team. 8-9 февраля в Винниках пройдет медиафутбольный турнир под названием UA Steel Cup.

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IGNIS Александр Алиев Артем Милевский PROFAN медиафутбол
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Роман Роизин
Сколько сколько до пив бара растояние?
 Одна Миля))))
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Gargantua81
небось прямо на передовой матчи проводят.
в короткие моменты передышки между обстрелами военнослужащий Алиев выскакивает из окопа и радостно играет в футбол.
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