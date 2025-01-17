ФОТО. Как Милевский затусил со звездой проекта «Холостяк». Было шумно

Экс-футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский провел свой 40-й день рождения в компании звезды проекта «Холостяк» Леи Верич.

Модель и инфлюенсер поделилась контентом с праздничного события на своей странице в Instagram.

«Друг, поздравляю тебя с твоим днем! Оставайся всегда таким крутым и позитивным. Твое чувство юмора - это отдельный вид искусства», – вот так красавица поздравила Артема.

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«Двигаюсь в сторону мужчин зрелого возраста! Еду поздравлять Милевского», – вот как модель анонсировала свой приезд на 40-летие бывшей звезды сборной Украины.

В то же время Лея показала, как проходил день рождения в нескольких видео: компания сидела в заведении Par Bar, где они попивали алкоголь и курили кальян.

Атмосфера была очень веселой и это можно видеть из совместной сторис с новой девушкой Милевского.