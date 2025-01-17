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17 января 2025, 09:38 | Обновлено 17 января 2025, 11:00
3129
4

ФОТО. Как Милевский затусил со звездой проекта «Холостяк». Было шумно

Лея Верич побывала на дне рождения Артема Милевского и поделилась контентом

17 января 2025, 09:38 | Обновлено 17 января 2025, 11:00
3129
4
ФОТО. Как Милевский затусил со звездой проекта «Холостяк». Было шумно
Instagram. Лея Верич и Артем Милевский

Экс-футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский провел свой 40-й день рождения в компании звезды проекта «Холостяк» Леи Верич.

Модель и инфлюенсер поделилась контентом с праздничного события на своей странице в Instagram.

«Друг, поздравляю тебя с твоим днем! Оставайся всегда таким крутым и позитивным. Твое чувство юмора - это отдельный вид искусства», – вот так красавица поздравила Артема.

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«Двигаюсь в сторону мужчин зрелого возраста! Еду поздравлять Милевского», – вот как модель анонсировала свой приезд на 40-летие бывшей звезды сборной Украины.

В то же время Лея показала, как проходил день рождения в нескольких видео: компания сидела в заведении Par Bar, где они попивали алкоголь и курили кальян.

Атмосфера была очень веселой и это можно видеть из совместной сторис с новой девушкой Милевского.

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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Комментарии 4
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AndiM
Звичайна губата проблядь знаходиться там де їй і місце - під столом на вечірках. Тут інше питання - як такі шаболди потрапляють на всілякі в шоу про стосунки ітд? Інфу про них повинні ж перевіряти(  мінімум медичну - провести тести на СНІД та сифіліс). Чи у продюсера під столом також зручно?
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+5
Муґунот Уух
цікаво, яке відношення щаслівий юбіляр, ота мавпа в трусах, інші пражиґатєлі жизні з відео і  все це дійство мають до спорту?
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+1
turist86
І вся ця п'яна компашка - інваліди або липово-заброньовані? 
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+1
Перший Серед Рівних
Почуття гумору і Мілевський це несумісні речі
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0
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