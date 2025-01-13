Первый номер Украины неожиданно вышел в основу челленджера в Португалии
Александр Овчаренко переиграл Каруе Селла в финале квалификации Оэйраша
Первая ракетка Украины Александр Овчаренко (АТР 314) вышел в основную сетку челленджера в Оэйраше, Португалия.
В финальном раунде квалификации украинец переиграл бразильца Каруе Селла (Бразилия, ATP 260) в трех сетах за 2 часа и 11 минут.
ATP челленджер Оэйраш. Хард в помещении. Квалификация
Александр Овчаренко (Украина) – Каруе Селл (Бразилия) [2] – 6:3, 5:7, 6:2
Это была первая встреча соперников.
На старте отбора Александр переиграл Эйдана Майо. В обоих поединках на португальских кортах Овчаренко считался андердогом.
В 1/16 финала украинский теннисист сыграет против Марка Лаяла (Эстония, ATP 235). Матч запланирован на 14 января в 16:00 по Киеву.
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