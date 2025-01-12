Лидер украинского тенниса открыл сезон победой на турнире в Португалии
Александр Овчаренко стартовал в отборе челленджера в Оэйраше, одолев Эйдана Майо
Первый номер украинского мужского тенниса Александр Овчаренко (АТР 314) успешно стартовал в квалификации челленджера в Оэйраше (Португалия), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.
В первом раунде отбора украинец в двух сетах переиграл американца Эйдана Майо (АТР 274) за 1 час и 49 минут.
АТР челленджер Оэйраш (100). Хард в помещении. Квалификация
Александр Овчаренко (Украина) [Alt] – Эйдан Майо (США) [9] – 6:4, 7:6 (8:6)
Это была первая встреча соперников.
Во второй партии Александр побеждал 4:1 с двумя брейками, но позволил Эйдану сравнять счет и перевести игру на тай-брейк, который в итоге украинец забрад.
В решающем поединке отбора Овчаренко сыграет против Каруе Селла (Бразилия, ATP 260). Если Александр пробьется в основу, то гарантирует себе чек в 1515 евро.
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