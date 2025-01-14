Минус один игрок. Анчелотти изменит тактику Реала после матчей с Барселоной

По информации СМИ, тренер Реала Карло Анчелотти готов переосмыслить свои тактические идеи на матчи против топ-соперников.

Причиной стали два поражения от Барселоны в нынешнем сезоне – 0:4 в Ла Лиге и 2:5 в матче за Суперкубок Испании. Наставник готов отказаться от схемы с четырьмя игроками, которые работают преимущественно на атаку.

Сейчас в основном составе выходят Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем и Родриго – и никто из них практически не отрабатывает на оборону.

Сообщается, что с оппонентами топ-уровня Анчелотти готов убрать из старта Родриго и давать больше шансов, например, Асенсио, а также не будет избегать более прагматичного футбола.

В целом, тренер готов прислушаться к критике после двух болезненных поражений от каталонской команды.