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Испания
14 января 2025, 20:21 | Обновлено 14 января 2025, 21:26
2215
0

Минус один игрок. Анчелотти изменит тактику Реала после матчей с Барселоной

Не будет четырех атакующих игроков

14 января 2025, 20:21 | Обновлено 14 января 2025, 21:26
2215
0
Минус один игрок. Анчелотти изменит тактику Реала после матчей с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации СМИ, тренер Реала Карло Анчелотти готов переосмыслить свои тактические идеи на матчи против топ-соперников.

Причиной стали два поражения от Барселоны в нынешнем сезоне – 0:4 в Ла Лиге и 2:5 в матче за Суперкубок Испании. Наставник готов отказаться от схемы с четырьмя игроками, которые работают преимущественно на атаку.

Сейчас в основном составе выходят Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем и Родриго – и никто из них практически не отрабатывает на оборону.

Сообщается, что с оппонентами топ-уровня Анчелотти готов убрать из старта Родриго и давать больше шансов, например, Асенсио, а также не будет избегать более прагматичного футбола.

В целом, тренер готов прислушаться к критике после двух болезненных поражений от каталонской команды.

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Реал Мадрид Карло Анчелотти Барселона Ла Лига Родриго Гоес Джуд Беллингем Винисиус Жуниор Килиан Мбаппе
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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