Бесцеремонно. Шахтер разгромил команду своего экс-тренера на сборах

Командам, которым уже менее чем через неделю придется снова участвовать в основных раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА, эти два соревнования в этом сезоне стоят поперек горла. Потому что никогда еще не было столь раннего восстановления международных клубных турниров относительно начала календарного года, и что уж говорить о клубах Восточной Европы, для которых обычно в это время продолжается зимняя спячка на внутренней арене.

Представители Украины и Болгарии здесь в равных условиях, поэтому действующий чемпион нашей страны, донецкий «Шахтер», в качестве последнего соперника в первой части сборов в Турции выбрал для себя коллектив, находящийся в аналогичном статусе у нашего соседа за Черным морем – «Лудогорец». А уже потом к этой истории добавлялся важный контекст – «зелено-белых» возглавлял никто иной, как Игорь Йовичевич, после увольнения которого «горняков» возглавил их нынешний главный тренер – Марино Пушич. Поэтому товарищеская игра такой уже не могла считаться.

Начало матча было очень осторожным – было видно, что свою бывшую команду тренер болгарского коллектива знает хорошо, поэтому рисковать с открытым футболом не стремился. Но и до конца сдержанным стиль «Лудогорца» было не назвать – местами проскакивали довольно качественные выпады, как, например, с дальним ударом Пйотровски с левого фланга, после чего Ризныку пришлось переводить мяч в ближний каркас ворот.

«Шахтер» отвечал борьбой, но на 17 минуте добавил сюда еще и немного результативного футбола. Как ни странно, дончане отличились с углового, хотя защитники соперников были значительно более габаритными, чем они. Подачу Судакова на ближний сбросил головой на дальнюю Кевин, а Марлон замкнул в пустые ворота перед собой. Получилось эффектно, как и в следующем голевом эпизоде.

Не прошло и полных десяти минут, как счет был удвоен в пользу «Шахтера». Это Судаков качественным пасом низом разрезал чужую защиту до штрафной на Педриньо, а тот с приема придумал сразу и голевой пас на пустые для Кевина. Этот относительно быстрый двойной удар оказался настолько болезненным для команды из Разграда, что восстановилась она от него лишь в конце тайма с ударом головой от Алмейды так же с подачи углового, но Ризнык предотвратил ненужные проблемы.

Во втором же тайме команды больше боролись, чем играли в футбол, что в итоге привело к конфликту Эгиналду, которого беспощадно били по ногам, и нескольких игроков «Лудогорца». Но сначала нападающий отличился в воротах болгарского клуба с прострела Кевина с левого фланга штрафной по ходу быстрой атаки, а уже потом начались все эти околофутбольные приключения.

Под занавес противостояния «Шахтер», несмотря на отсутствие замен, чувствовал себя удивительно свежим и довольно легким на ногах, чего не скажешь о соперниках. А «Лудогорцу», кстати, еще играть в Лиге Европы так же два матча, поэтому физическое состояние команды Йовичевича пока далеко от оптимального. Неправильно утверждать, что «горняки» при этом продемонстрировали какой-то удивительный футбол, но соперников перебегали – это точно. Еще и в четвертый раз забили по итогам быстрого розыгрыша усилиями Педриньо да Силвы, поэтому счет получился для бывшего тренера дончан не слишком приятным.

Следующий матч донецкий «Шахтер» проведет в рамках Лиги чемпионов УЕФА против французского «Бреста» в Гельзенкирхене 22 января.

Товарищеский матч.

«Шахтер» – «Лудогорец» – 4:0

Голы: Марлон, 17, Кевин, 27, Эгиналду, 64, Педриньо да Силва, 88

Предупреждения: Эгиналду, 70, Крыськив, 71, Матвиенко, 82 – Круз, 18, Наресси, 29, Недялков, 53, Вердон, 70

«Шахтер»: Резник – Азарови, Матвиенко, Бондарь, Винисиус – Крыськив – Кевин, Судаков, Марлон, Педриньо да Силва – Эгиналду.

«Лудогорец»: Бонманн – Недялков, Алмейда, Вердон, Куртулус – Наресси – Видаль, Пйотровски, Чочев, Маркус – Круз.

Стадион: «Mardan Stadium» (Анталья, Турция).

ШАХТЕР – ЛУДОГОРЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 17°C