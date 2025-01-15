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Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
15.01.2025 16:00 – FT 4 : 0
Лудогорец
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Украина. Премьер лига
15 января 2025, 17:51 | Обновлено 15 января 2025, 18:20
3882
86

Бесцеремонно. Шахтер разгромил команду своего экс-тренера на сборах

В воротах чемпионов Болгарии отмечались исключительно бразильцы

15 января 2025, 17:51 | Обновлено 15 января 2025, 18:20
3882
86
Бесцеремонно. Шахтер разгромил команду своего экс-тренера на сборах
x.com/Ludogorets1945

Командам, которым уже менее чем через неделю придется снова участвовать в основных раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА, эти два соревнования в этом сезоне стоят поперек горла. Потому что никогда еще не было столь раннего восстановления международных клубных турниров относительно начала календарного года, и что уж говорить о клубах Восточной Европы, для которых обычно в это время продолжается зимняя спячка на внутренней арене.

Представители Украины и Болгарии здесь в равных условиях, поэтому действующий чемпион нашей страны, донецкий «Шахтер», в качестве последнего соперника в первой части сборов в Турции выбрал для себя коллектив, находящийся в аналогичном статусе у нашего соседа за Черным морем – «Лудогорец». А уже потом к этой истории добавлялся важный контекст – «зелено-белых» возглавлял никто иной, как Игорь Йовичевич, после увольнения которого «горняков» возглавил их нынешний главный тренер – Марино Пушич. Поэтому товарищеская игра такой уже не могла считаться.

Начало матча было очень осторожным – было видно, что свою бывшую команду тренер болгарского коллектива знает хорошо, поэтому рисковать с открытым футболом не стремился. Но и до конца сдержанным стиль «Лудогорца» было не назвать – местами проскакивали довольно качественные выпады, как, например, с дальним ударом Пйотровски с левого фланга, после чего Ризныку пришлось переводить мяч в ближний каркас ворот.

«Шахтер» отвечал борьбой, но на 17 минуте добавил сюда еще и немного результативного футбола. Как ни странно, дончане отличились с углового, хотя защитники соперников были значительно более габаритными, чем они. Подачу Судакова на ближний сбросил головой на дальнюю Кевин, а Марлон замкнул в пустые ворота перед собой. Получилось эффектно, как и в следующем голевом эпизоде.

Не прошло и полных десяти минут, как счет был удвоен в пользу «Шахтера». Это Судаков качественным пасом низом разрезал чужую защиту до штрафной на Педриньо, а тот с приема придумал сразу и голевой пас на пустые для Кевина. Этот относительно быстрый двойной удар оказался настолько болезненным для команды из Разграда, что восстановилась она от него лишь в конце тайма с ударом головой от Алмейды так же с подачи углового, но Ризнык предотвратил ненужные проблемы.

Во втором же тайме команды больше боролись, чем играли в футбол, что в итоге привело к конфликту Эгиналду, которого беспощадно били по ногам, и нескольких игроков «Лудогорца». Но сначала нападающий отличился в воротах болгарского клуба с прострела Кевина с левого фланга штрафной по ходу быстрой атаки, а уже потом начались все эти околофутбольные приключения.

Под занавес противостояния «Шахтер», несмотря на отсутствие замен, чувствовал себя удивительно свежим и довольно легким на ногах, чего не скажешь о соперниках. А «Лудогорцу», кстати, еще играть в Лиге Европы так же два матча, поэтому физическое состояние команды Йовичевича пока далеко от оптимального. Неправильно утверждать, что «горняки» при этом продемонстрировали какой-то удивительный футбол, но соперников перебегали – это точно. Еще и в четвертый раз забили по итогам быстрого розыгрыша усилиями Педриньо да Силвы, поэтому счет получился для бывшего тренера дончан не слишком приятным.

Следующий матч донецкий «Шахтер» проведет в рамках Лиги чемпионов УЕФА против французского «Бреста» в Гельзенкирхене 22 января.

Товарищеский матч.

«Шахтер» – «Лудогорец» – 4:0

Голы: Марлон, 17, Кевин, 27, Эгиналду, 64, Педриньо да Силва, 88

Предупреждения: Эгиналду, 70, Крыськив, 71, Матвиенко, 82 – Круз, 18, Наресси, 29, Недялков, 53, Вердон, 70

«Шахтер»: Резник – Азарови, Матвиенко, Бондарь, Винисиус – Крыськив – Кевин, Судаков, Марлон, Педриньо да Силва – Эгиналду.

«Лудогорец»: Бонманн – Недялков, Алмейда, Вердон, Куртулус – Наресси – Видаль, Пйотровски, Чочев, Маркус – Круз.

Стадион: «Mardan Stadium» (Анталья, Турция).

ШАХТЕР – ЛУДОГОРЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 17°C

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 86
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Airwolf77
Днонецька банда спорт.юа Фєдя Акотсос (він же Алєксандр Кієв), Олєжик Тимофіюк (він же Диряво), казах (Фанькин кот), Максік (Френк Підер), а також Квантуми, Сумкіни, Запасні і т.д, як гадаєте, ваше днонецьке кодло зможе поборотись за топ-3 в УПЛ? 
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+6
easterly
Замітили, як ордловці друг дружку вітають? Таке відчуття ніби в гейклубі - ну просто няшечкі буряти с чечєнами посприяли зміні свідомості лишнєхромосомних
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+5
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Airwolf77
Олежик Тимофеюк (Дыряво), гже твои парни Максик (Фрэнк Пидер) и Дима (Quantum)? Ты один не вывозишь 
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+4
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Микола Унгурян
непогано, побачимо що за тиждень покажуть
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+3
Airwolf77
Олежка Тимофеюк (Дыряво с пердя), твою дыр очку буряты с чеченами в ОРДЛО постоянно натягивали, что ты так часто это слово употребляешь? 
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+2
Airwolf77
Так радоваться победе в товарняке, будто на 1 место в УПЛ вышли  Кстати, насчет чемпионата, днонецкие, как считаете, ваш клюб способен навязать Александрии борьбу за 2 место или все же постараетесь не уступить бронзу Кривбассу? 
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+2
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025_Quantum19_007_007
Коли Брест пробачатиме так, як сьогодні Лудогорець, то я згоден. Якщо звісно, матиме схожі моменти. Вболівальників "гірників" з перемогою!!
Все ж наполегливо чекаємо наш український "Шахтар" у play-off ЛЧ. Це такий проміжний результат. Бо після наполеглива мета - опинитись у 1/8 фіналу ЛЧ.
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+2
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vazazh
Не дай боже в лфіційному зустрітися. шд отримає по повній, як було. А кожен розглядає товариський - як хоче - кому - вище даху, а кому - потренувати на всі місця запасних.
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+1
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Родной Шахтёр - наш лучший клуб!
Всего лишь товарищеская игра, но, тем не менее, приятно! Бразильцы зажигают, неожиданно!
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+1
Alexander Киев
Молодці, браво! 2 гри за день та 2 перемоги! Із гарним настроєм завершуються збори і головне без травм Супер, тепер чекаємо на офіційні матчі найкращого та найтитулованішого клубу України - Донецького Шахтаря
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0
Отаман
Дуже добре
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0
Показать Скрыть 3 ответа
Дыряво с пердя🤣
Airwolf77 пум очка☝️ иди сюда на куканчик
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0
Фанькин кот
Всех болельщиков чемпиона и лучшего клуба Украины - с победой! Хорошего всем настроения! А горнякам - так держать в оставшихся двух матчах Лиги Чемпионов, а особенно в весенней части УПЛ.
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0
Показать Скрыть 3 ответа
Дыряво с пердя🤣
Натянули дыр очку лудогорцу
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0
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AK.228
АэроПетух, он же Шпрот - в шоке😂😂😂
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-1
Показать Скрыть 2 ответа
Дыряво с пердя🤣
Airwolf77 пум очка☝️ куда ты спряталась раздолбанная дыр очка
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-1
Frank Piter
Дальше - больше! Ждем побед, но уже в рамках УПЛ и ЛЧ! Вперед Шахтер, вперед родной, мы за тебя всегда стоим одной стеной! 
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-1
Показать Скрыть 5 ответов
Отаман
Обісраний гуньдяй pavel.co та лох serhiy, фк ганьба суркіса та медведчука вже 20 матчів не перемагає в основному раунді(груповому турнірі) єврокубків, це дуже добре, чи дуже погано!?
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-2
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Дыряво с пердя🤣
Пум очка-дур очка, скинь свою писанину☝️как ты дура обещала не писать больше
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-2
Дыряво с пердя🤣
Пум очка-дур очка, ты же обещала с сайта удалиться☝️ что случилось?
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-2
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